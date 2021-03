Samsung pourrait lancer un PC portable à base d’Exynos.

Samsung serait en passe de proposer une nouvelle sorte de PC portable. En effet, selon certaines sources, Samsung serait en passe de proposer un PC portable sous Windows 10 mais qui embarquerait non pas un processeur Intel mais son processeur Exynos, pour solution Mobile.

Le géant américain Intel a-t-il de quoi trembler avec l’arrivée de cette nouvelle solution que pourrait proposer Samsung ?

Si jusqu’à présent, Intel avec sa technologie x-86 régnait en maitre sur le marché de l’informatique, la technologie ARM semble atteindre désormais des performances qui pourraient le supplanter.

Ainsi, après Apple qui va commercialiser sa puce M1, c’est au tour de Samsung à pousser sa puce Exynos sur le marché de l’informatique. Une puce basée elle aussi sur la technologie ARM. Selon plusieurs sources, Samsung devrait opter pour sa puce Exynos 2200. Une puce qui devrait être accompagnée d’un GPU AMG.

Samsung à l’attaque du marché des PC portables.

Avec cette nouvelle approche, il se pourrait donc que Samsung s’attaque cette fois au marché du PC portable en proposant sa propre puce sur base de technologie ARM et capable de faire tourner Windows.

En effet, jusqu’à présent ce type de puce était spécifiquement développé pour le marché des solutions mobile comme les tablettes et les smartphones. Un marché sur lequel ne s’est pas engouffré Intel.

De fait, le géant de la puce pour PC n’a pas sur prendre au moment opportun le train en marche et développé une solution pour smartphone. Ce qui a laissé la place à Qualcomm et à Samsung. Depuis les deux géants de la puce pour smartphone ont grandi.

Désormais, Qualcomm et Samsung ont les dents longues et s’attaquent au marché d’Intel. En effet, s’il y a peu, la technologie ARM ne permettait pas à ce type de puce de faire tourner le système d’exploitation Windows, c’est désormais possible.

Évidemment, il faudra encore attendre plus de détails de la part de Samsung concernant l’arrivée de cette nouvelle solution et d’un possible nouveau PC portable estampillé Exynos. Un PC portable qui devrait embarquer également les dernières normes Wi-Fi et Bluetooth.