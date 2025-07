Test : Bowers Wilkins Px7 S3 Casque sans fil à réduction de bruit

Dans un univers audio où les promesses de silence absolu et de qualité sonore premium se bousculent, rares sont les casques qui parviennent à concilier élégance, performance et technologie de pointe. Aujourd’hui, place à un prétendant sérieux dans l’arène des casques à réduction de bruit : le Bowers Wilkins Px7 S3. Héritier d’un savoir-faire acoustique britannique reconnu, ce modèle sans fil annonce la couleur avec un design raffiné et des spécifications ambitieuses. Alors, simple mise à jour cosmétique ou vraie montée en gamme ? On l’a testé pour vous

Préambule.

Lorsqu’on évoque l’excellence sonore alliée à un design britannique raffiné, Bowers & Wilkins s’impose comme une référence incontournable. Fondée en 1966 à Worthing, la marque anglaise s’est illustrée par une quête constante de perfection acoustique, plébiscitée aussi bien dans les studios d’enregistrement que dans les foyers d’audiophiles. Mais Bowers & Wilkins, c’est aussi une ouverture stratégique vers l’intégration home cinéma.

Ces dernières années, la marque s’est associée à Philips (TP Vision) pour équiper certains téléviseurs haut de gamme avec des systèmes audio sur mesure, transformant l’expérience visuelle en une immersion sonore d’exception. Une manière de conjuguer innovation technologique et élégance, tout en réaffirmant son statut d’artisan du son.

Avec ce nouveau casque Bowers & Wilkins Px7 S3 proposé sans aucune collaboration extérieure, Bowers & Wilkins joue pleinement sa propre partition, ce qui nous offre une occasion idéale de l’évaluer en toute indépendance. Un pari audacieux, surtout dans un marché largement dominé par les ténors que sont Sony avec sa série XM et l’incontournable Bose.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Style de port: Casque antibruit circum-auriculaire

Poids: 0,3 kg (sans la housse de transport)

0,3 kg (sans la housse de transport) Dimensions (Housse de transport): 177mm (w) x 60mm (d) x 234mm (h)

177mm (w) x 60mm (d) x 234mm (h) Haut-parleurs: 2 × ø 40mm haut-parleurs dynamique large bande en bio cellulose

2 × ø 40mm haut-parleurs dynamique large bande en bio cellulose Caractéristiques techniques: DSP haute performance avec DSP dédié et amplificateur/CDAC Connexion audio 24 bits véritable Égaliseur personnalisable à cinq bandes + mode TrueSound Bluetooth 5.3 avec technologie aptX™ Lossless Connectivité multipoint Annulation active du bruit (ANC) Chargement USB-C et interface audio Prise en charge de la charge rapide Prise en charge Apple MFi Made For iPhone Google Fast Pair

Codecs Bluetooth: aptX™ Lossless aptX™ Adaptive aptX™ HD aptX™ Classic AAC SBC

Microphones: 8 micros au total – 4 micros par oreillette

Batterie: 30 heures de lecture 15 minutes de charge pour 7 heures de lecture

Connectique filaire: USB-C (Câble audio USB-C vers jack stéréo 3,5 mm fourni)

Contenu de la boîte:

La boîte du Bowers Wilkins Px7 S3 contient les éléments suivants :

Casque Px7 S3

Housse de transport

Câble audio USB-C vers jack stéréo 3,5 mm de 1,2 m

Câble USB-C vers USB-C de 1,2 m

Installation / Configuration.

La connexion du Bowers Wilkins Px7 S3 se fait en toute simplicité, surtout pour les utilisateurs Android grâce à la technologie Google Fast Pair. Il suffit d’approcher le casque du smartphone pour qu’un pop-up de connexion apparaisse instantanément. Une fois le jumelage effectué, l’appareil vous invite à télécharger l’application officielle Bowers & Wilkins Music, indispensable pour accéder aux réglages avancés, à l’égaliseur ou encore aux mises à jour logicielles. Un couplage rapide et sans friction, à la hauteur du standing du casque.

Du côté des utilisateurs iPhone, le Bowers Wilkins Px7 S3 est compatible avec la certification Apple MFi (Made for iPhone), garantissant une intégration fluide avec les appareils iOS. Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier cette fonctionnalité lors de notre test, faute d’iPhone disponible à portée de main.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Pixel 8 Pro XL

Bowers Wilkins Px7 S3

Prise en main.

Le Bowers Wilkins Px7 S3 est proposé en trois finitions soignées : un anthracite noir (notre modèle de test), un blanc écru et un bleu indigo élégant qui apporte une touche plus audacieuse. À l’intérieur de la boîte, on retrouve une pochette de transport rigide parfaitement conçue, incluant un compartiment dédié pour deux câbles. Le premier, en USB-C vers USB-C, permet de recharger le casque, tandis que le second, un câble USB-C vers jack 3,5 mm, offre la possibilité de l’utiliser en mode passif. Une option précieuse pour ceux qui souhaitent réduire la latence lors de l’écoute filaire ou lors des voyage en avions pour le brancher au système audio de l’avion.

Dès la première prise en main, c’est la qualité de finition de la housse de transport qui retient l’attention : matières soignées, couture nette, impression de solidité. Et cette impression se prolonge à l’ouverture de l’étui, lorsque l’on découvre le Bowers & Wilkins Px7 S3. Le casque dégage immédiatement un sentiment de luxe et de maîtrise dans la conception. Une sensation rassurante — et franchement bienvenue — au regard de son tarif de 429 € (prix constaté au moment de la rédaction).

Concernant les commandes, le Bowers Wilkins Px7 S3 fait le choix assumé des boutons physiques, délaissant complètement les surfaces tactiles. Sur l’oreillette droite, on retrouve les commandes essentielles : volume, lecture/pause, navigation entre les pistes, ainsi qu’un bouton dédié à l’assistant vocal. L’oreillette gauche, quant à elle, héberge un bouton unique pour alterner entre les modes ANC, transparence et désactivation.

Ce parti pris divise : certains apprécieront la fiabilité et le retour physique des boutons, notamment ceux qui trouvent les pavés tactiles imprécis ou sujets aux fausses manipulations. D’autres, plus habitués aux gestes tactiles, y verront une approche un peu datée. Pour notre part, les boutons se sont révélés parfaitement accessibles, avec un positionnement intuitif et un déclenchement net, sans hésitation ni latence. Une simplicité bienvenue, qui participe au confort global d’utilisation.

Un détail certes discret, mais révélateur du soin apporté à l’ensemble : les câbles du Bowers Wilkins Px7 S3 disposent d’un compartiment dédié dans la housse de transport, refermé par un système d’aimant. Une astuce bien pensée qui empêche les câbles de s’échapper ou de se perdre, même si l’on ouvre la housse à l’envers ou qu’on la sort à la volée d’un sac dans les transports. Encore un petit plus qui illustre la volonté de Bowers & Wilkins d’offrir un produit véritablement haut de gamme jusque dans les moindres détails.

Utilisation.

Le Px7 S3 se distingue par des dimensions maîtrisées et un poids contenu de 297 g, offrant une sensation d’encombrement réduite. Grâce à ses coques pivotantes à 180° et à son arceau souple, le casque s’adapte aisément à une grande variété de morphologies. Les coussinets, bien rembourrés, assurent un port agréable, sans effet de pincement. La marque a également su optimiser l’espace autour des oreilles tout en garantissant un bon maintien, même lors des longues sessions d’écoute.

Dans mon usage quotidien, j’utilise un Sony WH-1000XM3 qui me convient comme un gant. À titre de comparaison, le Px7 S3, bien que très confortable dans l’ensemble, exerce une légère pression supplémentaire, perceptible après plusieurs heures. Un détail qui pourra varier selon la sensibilité de chacun.

Même sans être allumé, le Bowers Wilkins Px7 S3 impressionne par sa capacité à atténuer les sons ambiants. Cela s’explique par la qualité des matériaux utilisés, notamment les coussinets bien enveloppants en mousse à mémoire de forme, qui assurent une isolation passive déjà très efficace. Dès qu’on pose le casque sur les oreilles, un voile de silence s’installe — preuve que Bowers & Wilkins ne mise pas uniquement sur l’électronique pour offrir une réduction de bruit de qualité. Un bon point qui renforce la sensation de produit haut de gamme.

Une fois activée, la réduction de bruit active (ANC) du Bowers Wilkins Px7 S3 Px7 S3 vient compléter cette première barrière passive déjà très efficace. Dans un environnement bruyant — comme les transports en commun ou une rue animée — le casque parvient à supprimer la majorité des sons parasites, en particulier les basses fréquences comme le ronronnement d’un moteur ou le souffle du vent.

Le passage entre les différents modes (ANC, transparence, et désactivé) est fluide grâce au bouton dédié sur l’oreillette gauche. En mode transparence, les sons ambiants sont réinjectés de manière naturelle, sans distorsion excessive ni souffle artificiel. Cela permet de rester attentif à son environnement sans avoir à retirer le casque — un vrai plus en déplacement.

Lors de nos essais, les appels téléphoniques avec le Bowers Wilkins Px7 S3 se sont révélés très satisfaisants. Le casque embarque plusieurs microphones dédiés à la captation vocale et à la réduction du bruit ambiant, ce qui permet à votre interlocuteur de vous entendre de manière claire, même dans des environnements modérément bruyants.

Le rendu est net, sans écho, et l’algorithme de traitement du signal fait bien son travail pour isoler la voix. Du côté de l’utilisateur, le retour sonore est naturel, sans effet “bouchon” désagréable. Ce n’est pas un casque orienté 100 % télétravail, comme certains modèles professionnels, mais pour des appels ponctuels ou en déplacement, il remplit parfaitement son rôle.

Le Bowers Wilkins Px7 S3 intègre une fonctionnalité Bluetooth multipoint, ce qui signifie qu’il peut être connecté à deux appareils simultanément. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique depuis votre ordinateur portable tout en restant prêt à répondre à un appel entrant sur votre smartphone — le casque bascule automatiquement d’un appareil à l’autre en fonction de l’activité.

Lors de nos tests, la gestion du multipoint s’est montrée fluide : les transitions entre les sources sont rapides et, surtout, sans coupures ni latence perceptible. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement pratique dans un usage hybride, entre travail et loisir, et confirme l’orientation premium et polyvalente du produit.

Le Bowers Wilkins Px7 S3 offre une excellente autonomie, avec jusqu’à 30 heures d’écoute en mode réduction de bruit active (ANC). Une performance qui permet de couvrir sans souci plusieurs jours d’utilisation classique.La recharge s’effectue via le port USB-C, et bonne nouvelle pour les plus pressés : 15 minutes de charge suffisent pour récupérer environ 7 heures d’écoute. Une recharge complète demande un peu moins de 2 heures, de quoi repartir pour de longues sessions sans interruption

Conclusion.

Le Bowers & Wilkins Px7 S3 est un casque qui mise sur la rigueur et l’élégance, avec une qualité de fabrication irréprochable, un confort soigné, une réduction de bruit convaincante et une restitution sonore parfaitement maîtrisée. On apprécie aussi ses boutons physiques fiables, son autonomie confortable et sa connectivité multipoint bien gérée. Mais sur un marché dominé par des poids lourds comme Sony et Bose, déjà bien ancrés dans les habitudes des utilisateurs, il devra convaincre par sa personnalité et sa finition premium.

Une alternative sérieuse, qui plaira à ceux qui recherchent une expérience différente, sans compromis sur la qualité.

Il n’est peut-être pas le casque qui fera tomber les leaders , mais c’est assurément celui qui rappelle que le raffinement a encore sa place au sommet du silence.

Points Positifs Points Négatifs + Finition – Prix + Qualité sonore – Encombrant , non pliable + Autonomie

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 16/20 Note finale : 18,4/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :