Le Répéteur FRITZ!Mesh 4200, a pour vocation affichée de pousser le réseau local à son maximum, rapidité, stabilité, fiabilité. Pour cela Répéteur FRITZ!Mesh 4200 adopte le Wi-Fi 6 trois bandes pour garantir un itinéraire optimal à chaque appareil connecté, smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs 4K, enceintes connectées, etc.

Nous avons eu non pas un mais trois Répéteur FRITZ!Mesh 4200 — soit un set complet — à tester pour mailler notre réseau sur trois étages. Voyons si les promesses de Streaming, télétravail, connexion d’une multitude d’appareils simultanément, sont tenues.

Préambule.

AVM est un important concepteur allemand de produits pour la connexion haut débit et la domotique. Depuis sa création en 1986 à Berlin, l’entreprise se consacre à la conception et au développement de ses propres produits innovants pour des connexions haut débit. En 2021, l’entreprise emploie 880 personnes et enregistre un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros.

Les produits de la marque FRITZ! sont réputés faciles à mettre en œuvre, facilitant l’accès à Internet, la mise en réseau, la téléphonie IP ainsi que diverses applications domotiques. Le logiciel FRITZ!OS que l’on retrouve sur tous les produits de la marque est mis fréquemment à jour et propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Nous testons aujourd’hui le Répéteur FRITZ!Mesh Set 4200 tri-bande sans fil Wi-Fi 6.

Présentation – Description.

Répéteur FRITZ!Mesh 4200

Le FRITZ!Mesh Set 4200 est un pack Wi-Fi conçu pour offrir une connexion rapide et stable dans les grands espaces de vie. Il fonctionne avec le Wi-Fi 6 tri-bande, permettant des vitesses allant jusqu’à 4200 Mbit/s. Ce système Mesh évolutif et flexible assure une couverture optimale en connectant plusieurs répéteurs qui communiquent entre eux pour optimiser la performance des appareils Wi-Fi.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

3 x Répéteurs FRITZ!Mesh 4200

3 x adaptateurs d’alimentation

3 x câbles réseau

Guide rapide

Dimensions (L x H x P) : env. 9 x 19 x 14,5 cm

Consommation moyenne : 9 watts (par répéteur)

5 ans de garantie du fabricant sur le matériel pour les clients finaux conformément aux conditions de garantie



Installation / Configuration.

Avec le FRITZ!Mesh Set 4200, oubliez les configurations complexes, mettre en place un réseau maillé performant devient un jeu d’enfant. Vous téléchargez sur votre tablette ou smartphone l’application MyFRITZ!App, vous branchez vos répéteurs aux endroits stratégiques., scannez un simple QR code… et le tour est joué !

Le premier répéteur agit comme un point d’accès principal, connecté en Ethernet à votre modem routeur, tandis que les autres viennent s’y greffer automatiquement. L’interface de gestion, claire et intuitive, vous permet d’adapter votre réseau à vos besoins : création d’un Wi-Fi invité, gestion des horaires de connexion, suivi des appareils connectés… tout est sous contrôle !

Chaque répéteur intègre deux ports Ethernet, parfaits pour une connexion filaire ultra-stable sur PC, TV ou console. Résultat ? Un Wi-Fi rapide, fluide et fiable, sans prise de tête. Une installation si facile pour une performance évidente… le FRITZ!Mesh Set 4200 coche bien des cases !

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Répéteur FRITZ!Mesh 4200

Tablette Android et Smartphone

PC Windows 11

Mesures.

FRITZ!Mesh Set 4200 : De la performance, partout.

Pour tester le set FRITZ!Mesh Set 4200 nous avons installé celui-ci dans une maison 3 étages. Le premier module dans le salon au Rez de chausse connecté au routeur du FAI, le deuxième à l’étage et le troisième au sous-sol. Le dispositif tient ses promesses, grâce au Wi-Fi 6 tri-bande (deux bandes 5 GHz et une 2,4 GHz), chaque connexion est optimisée et procure une bande passante fluide, partout dans la maison quelle que soit la distance ou le nombre d’appareils connectés.

Dans les pièces éloignées, derrière des murs porteurs ou à l’étage, le débit ne faiblit pas. Les mesures sur mes appareils confirment une vitesse quasiment identique à celle obtenue à côté du modem, impeccable !

Évolution des mesures Mesuré avec : Google Pixel Durée : 1:06 minutes Pertes de connexion : 0 Base connectée : FRITZ!Repeater 3000 AX

Débit durant toute la mesure Moyenne : 870,6 Mbit/s Maximum : 1102,0 Mbit/s Minimum : 606,0 Mbit/s Puissance du signal durant toute la mesure Moyenne : -30 dBm Maximum : -30 dBm Minimum : -33 dBm

Débit brut durant toute la mesure Moyenne : 2377,5 Mbit/s Maximum : 2401,0 Mbit/s Minimum : 1814,0 Mbit/s

Répartition de la latence sur toute la mesure Moyenne : 25 ms Maximum : 66 ms Minimum : 4 ms Perte de paquets : 0 % connexion à : FRITZ!Repeater 3000 AX Adresse MAC : Réseau sans fil : FRITZ!Mesh XY Canal : 44 - 5 GHz Adresse MAC : Débit descendant max. (Ethernet): 1000 Mbit/s Débit montant max. (Ethernet): 1000 Mbit/s

Avec ces diagrammes, il est évident que comparé au routeur du FAI et à celui additionnel d’un concurrent, pourtant wifi6 aussi,ce maillage apporte un débit constant lorsque l’on se déplace dans la maison, grâce à une gestion automatique du roaming, vous passez d’un répéteur à l’autre sans la moindre coupure, comme si vous étiez sur un unique réseau. Un Wi-Fi ultra-rapide, une connexion stable et des objets connectés qui fonctionnent sans accroc dans toute la maison—le FRITZ!Mesh Set 4200 est une solution certaine pour une connectivité très efficace.

Prise en main FRITZ!Mesh Set 4200

Il est bien sur possible et plus confortable de régler finement les paramètres des répéteurs depuis un navigateur PC: http://fritz.repeater/

Utilisation du Répéteur FRITZ!Mesh 4200 .

Smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs 4K, enceintes… les appareils connectés se multiplient et exigent un Wi-Fi à la hauteur. Avec FRITZ!Mesh Set, fini les ralentissements ! Grâce à ses trois bandes Wi-Fi intelligemment exploitées, les répéteurs FRITZ! choisissent toujours le chemin le plus efficace pour offrir des vitesses optimales, peu importe la charge du réseau.

Résultat: Une connexion rapide, stable et fluide, même en plein cœur des scénaris Wi-Fi les plus exigeants. Streaming HD, gaming en ligne, télétravail, peu importe votre usage, profitez d’une expérience sans interruption, même avec de nombreux appareils connectés simultanément.

Conclusion.

430 euros c’est une somme pour le pack de trois répéteurs, le FRITZ!Mesh Set 4200 se place évidement parmi les solutions Wi-Fi haut de gamme. Ce prix est totalement justifié par des performances exceptionnelles, son installation ultra-intuitive et son interface avancée, tout est pensé pour une expérience fluide et optimisée, sans compromis.

Son interface intelligente, conçue pour séduire les utilisateurs les plus exigeants reste aussi accessible aux novices. Ajoutez à cela une garantie de 5 ans, des mises à jour gratuites, c’est un investissement payant.

Seul son design est un peu vieillot et encombrant et manque de discrétion Est-ce rédhibitoire face à la stabilité et la puissance de ce réseau maillé?

Une solution Wi-Fi pensée pour durer et s’adapter à toutes les configurations. Qualité, performance, simplicité—le FRITZ!Mesh Set 4200 coche est impressionnant !

Points Positifs Points Négatifs + facile et ultra rapide à installer – l’ esthétique date un peu

+ Débit Wi-Fi 6 tri-bande particulièrement stable – Un peu encombrant + Les p orts Ethernet intégrés – + une g arantie 5 ans + mises à jour gratuites –

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi : 19/20 Prix : 15/20 Note finale : 18/20

