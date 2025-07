Ikarao Break X1 : une enceinte pour chanter, écouter et s’amuser sans prise de tête

L’été arrive, les journées s’allongent… et avec elles, l’envie de mettre un peu de musique dans nos moments à la maison. C’est là qu’arrive l’Ikarao Break X1, une enceinte pas tout à fait comme les autres. Elle parle, elle chante, elle montre même les paroles. Et surtout, elle vous suit partout, du salon à la terrasse.

Ce nouveau modèle vient de chez Ikarao, une marque qui mise sur des produits simples à utiliser, mais avec ce petit plus qui donne envie de les adopter. Avec la Break X1, elle propose une enceinte connectée, pensée pour les familles, les amis, et tous ceux qui veulent un peu plus que juste « du son ».

Un écran qui bouge avec vous

Première chose qui frappe : il y a un écran. Un grand écran de 13 pouces, tactile, et qu’on peut tourner dans tous les sens. Pratique pour suivre des paroles de chanson, lancer une vidéo ou naviguer sur une appli.

Oui, car la Break X1 fonctionne avec Android 13, donc elle donne accès à plein d’applis comme YouTube ou Karafun, sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit.

Du son pour mettre l’ambiance, pas pour réveiller tout le quartier

Elle envoie du son, c’est vrai (460W pour les connaisseurs), mais l’idée ici, c’est plus la qualité que la quantité. Les basses sont bien présentes, les voix sont claires, et le tout reste agréable même à volume élevé. Pour une soirée, une fête d’anniversaire ou juste un moment musical entre amis, ça fait largement le boulot.

Deux micros, zéro câble, et tout le monde chante

Côté karaoké, on est servis. Deux micros sans fil, qui se rangent dans l’enceinte et se rechargent tout seuls. Pas besoin de piles ou de câbles partout. On lance une chanson sur YouTube ou via Karafun, on prend un micro, et c’est parti pour chanter. Et si quelqu’un veut enregistrer sa voix, c’est possible aussi.

Elle se débrouille toute seule, même sans prise

Avec sa batterie intégrée, la Break X1 peut fonctionner sans être branchée pendant environ 10 heures. On l’emmène facilement dans le jardin, au parc ou dans une pièce sans prise. Elle capte le Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), le Bluetooth, et propose même une connexion HDMI pour afficher les paroles sur une télé.

Pas besoin d’être un pro pour s’en servir

Ce qui plaît surtout, c’est la simplicité. Tout est pensé pour être utilisé sans lire un manuel. Une appli, un micro, un bouton pour lancer, et c’est parti. Que ce soit pour les enfants qui veulent chanter, les parents qui veulent écouter leurs playlists, ou les grands-parents qui redécouvrent leurs chansons préférées.

Récapitulatif technique

Écran tactile : 13,3 pouces, rotation à 180°

Son : 460W, avec basses renforcées

Micros : 2 micros sans fil, recharge automatique

Connexion : Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.3, HDMI, lecteur microSD

Autonomie : environ 10h sans prise

Système : Android 13 avec accès aux applis comme YouTube

Prix indicatif : 699 £

Disponibilité : dès le 1er juillet

