Lawn Mower E15 et Lawn Mower E18 : les tondeuses robotisées eufy adoptent la conduite autonome

Et si votre pelouse pouvait s’entretenir toute seule ? Avec ses nouvelles tondeuses Lawn Mower Lawn Mower E15 et Lawn Mower Lawn Mower E18 , eufy applique au jardin les recettes qui ont fait son succès dans la maison connectée : simplicité, autonomie, et intelligence embarquée. Une première incursion prometteuse dans l’univers du jardinage robotisé.

Connue pour ses aspirateurs et ses caméras de surveillance, eufy — marque du groupe Anker Innovations — pousse encore plus loin sa vision d’une maison intelligente. En intégrant la tonte à son écosystème, la marque étoffe son offre avec deux modèles qui font la part belle à la technologie, sans sacrifier la convivialité d’usage.

Navigation autonome sans câble ni antenne : une révolution silencieuse

L’un des principaux freins à l’adoption des tondeuses robotisées, c’est l’installation. Avec son système V-FSD 1.0, eufy balaie les contraintes habituelles. Plus besoin de câble périphérique ni de base encombrante : il suffit de connecter la tondeuse au WiFi, de la poser sur la pelouse, et elle cartographie son terrain comme une voiture autonome. Un vrai pas de côté dans l’univers de la tonte.

A relire : Le robot aspirateur 3-en-1 eufy E20 : une innovation polyvalente présentée au CES 2025 Eufy, filiale d’Anker Innovations, dévoile son dernier-né au Consumer Electronics Show (CES) 2025 : le robot aspirateur 3-en-1 E20. Ce nouvel appareil révolutionnaire combine les fonctionnalités d’un robot aspirateur autonome, d’un aspirateur-balai…

Une coupe régulière, zone par zone

Les Lawn Mower E15 et Lawn Mower E18 ne se contentent pas de suivre un trajet aléatoire. Grâce à une approche en lignes parallèles, elles assurent une tonte régulière, efficace, et sans oublis. La reconnaissance des bordures, des objets et des zones complexes leur permet de naviguer d’un jardin à l’autre — même si celui-ci est scindé en plusieurs parties. En somme, un travail soigné, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Sécurité connectée et surveillance en temps réel

Côté sécurité, eufy ne fait pas les choses à moitié. En intégrant GPS, connexion 4G et caméra visuelle, la marque transforme la tondeuse en objet connecté à part entière. Vous suivez son activité à distance, vous êtes alerté en cas de tentative de vol, et vous pouvez même visualiser son environnement. Autant de garanties qui rassurent les utilisateurs soucieux de protéger leur investissement.

Deux capacités, un ADN commun

Si les deux modèles partagent la même plateforme technologique, ils se différencient par leur rayon d’action. la Lawn Mower E15 s’adresse aux jardins de taille moyenne, jusqu’à 800 m², tandis que la Lawn Mower E18 cible les espaces plus vastes, avec une couverture pouvant atteindre 1 200 m². Dans les deux cas, la machine grimpe des pentes allant jusqu’à 40 %, preuve de sa robustesse mécanique.

Un positionnement haut de gamme assumé

Proposées respectivement à 1 499 € et 1 799 €, les tondeuses eufy se placent sur le segment premium. Mais au vu des fonctions intégrées, de la facilité d’installation, et du niveau de finition, le tarif reflète clairement un positionnement orienté vers le confort et l’innovation. La marque vise une clientèle technophile, prête à investir dans un entretien de jardin sans contraintes.

Récapitulatif technique

Modèles : eufy Robot Lawn Mower Lawn Mower E15 et Lawn Mower E18

Technologie de navigation : Vision Full-Self Driving 1.0 (V-FSD)

Installation : Sans câble périphérique ni antenne

Surface maximale couverte : Lawn Mower E15 : 800 m² / Lawn Mower E18 : 1 200 m²

Gestion multizone : Oui (avant / arrière du jardin)

Pentes maximales : 40 % (18°)

Système de coupe : Tonte parallèle intelligente

Détection d’obstacles : Oui (vision + capteurs)

Connexion : WiFi, GPS, 4G

Sécurité : Système anti-vol avec localisation et surveillance à distance

Prix : Lawn Mower E15 – 1 499 € / Lawn Mower E18 – 1 799 €

Disponibilité : eufy.com et Amazon

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.