Konyks Antalya Style, des ampoules connectées qui ont du style.

Avec ses Konyks Antalya Style, la marque Konyks propose une nouvelle gamme complète d’ampoules connectées dotées de Wi-Fi et également de Bluetooth.

La marque Konyks qui a fait de la domotique facile son secteur de prédilection annonce l’arrivée d’une nouvelle gamme complète d’ampoules. Des ampoules qui se veulent économiques, mais qui intègrent parfaitement cette nouvelle tendance de luminaire vintage, design ou rétro.

En effet, ces nouvelles venues sont des ampoules LED qui apportent un élément de décoration en soi. Konyks va plus loin en proposant une ampoule vintage. Des ampoules qui comme pour les concurrents, imite nos anciennes ampoules filaments du début de l’incandescent pour un joli effet rétro.

Konyks nous explique :

Grâce à leur connexion Wi-Fi et Bluetooth, les Antalya Style se connectent automatiquement par l’application du smartphone qui peut même les contrôler si le Wi-Fi tombe en panne. Il est possible de les allumer et de les éteindre à distance, mais aussi de les inclure dans des automatisations, par exemple pour créer une ambiance tamisée dans le salon.