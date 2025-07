GRX RX827 : Shimano rend le gravel plus simple avec le sans-fil

Vous aimez rouler sur des chemins, dans les bois ou même partir à l’aventure pendant plusieurs jours ? Le gravel est fait pour ça. Et Shimano vient de sortir un nouveau groupe de vitesses qui va vous faciliter la vie : le GRX RX827, une transmission sans fil qui fait entrer le gravel dans l’ère moderne.

Shimano, c’est une des marques les plus connues dans le monde du vélo. Que vous rouliez sur route, en VTT ou en gravel, il y a de grandes chances que vos freins ou vos vitesses soient signés Shimano. Avec le GRX RX827, la marque japonaise s’adapte aux nouveaux usages et propose une solution simple, fiable et pensée pour les amateurs d’itinérances.

Une transmission sans fil (ou presque) pour se simplifier la vie

Avec le GRX RX827, on oublie les câbles qui passent partout sur le vélo. Ici, les manettes sont sans fil, ce qui veut dire qu’on peut les installer facilement et que le poste de pilotage est bien plus propre. Il reste un fil à l’arrière pour connecter le dérailleur à la batterie, mais ça ne gêne en rien l’utilisation.

C’est le même système que sur les vélos de route haut de gamme chez Shimano : ça s’appelle Di2. En gros, les vitesses passent à l’électrique, et ça fonctionne à la pression d’un bouton. C’est rapide, précis, et on peut même personnaliser le fonctionnement via une application.

Des commandes plus ergonomiques pour le gravel

Rouler en gravel, c’est souvent se retrouver sur des chemins qui secouent. Shimano l’a bien compris et a redessiné ses manettes GRX pour offrir plus de confort. Les poignées ont une meilleure prise, même quand il pleut ou qu’on transpire, et les boutons pour changer les vitesses sont placés de façon à tomber directement sous les doigts.

On peut donc garder le contrôle du vélo tout en passant les vitesses facilement, sans avoir à bouger les mains dans tous les sens. Et bien sûr, les freins restent hydrauliques, pour un bon mordant, même chargé avec des sacoches.

Une cassette bien pensée pour tous les terrains

Le GRX RX827 fonctionne avec des cassettes 12 vitesses, comme les derniers groupes modernes. Vous avez le choix entre deux options : une pour rouler vite (10-45), une pour grimper plus facilement (10-51). Le pédalier, lui, propose 48 et 31 dents à l’avant. C’est un bon compromis pour les longues sorties où on peut rencontrer un peu de tout.

Si vous avez déjà un vélo avec un corps de roue-libre Shimano standard, bonne nouvelle : c’est compatible. Pas besoin de tout changer pour passer sur ce groupe.

Une seule batterie pour tout faire tourner

Pas besoin de charger plein de piles ou de batteries différentes. Le GRX RX827 utilise une batterie centrale, cachée dans le cadre du vélo. Elle alimente tout le système, et l’autonomie peut aller jusqu’à 1000 km. Autant dire que vous aurez le temps de faire un paquet de sorties avant d’y penser.

En plus, comme le dérailleur arrière est filaire, la connexion est stable et consomme moins d’énergie. C’est un choix de Shimano pour éviter les pannes ou les problèmes de liaison sans fil.

Plein de petits plus pour adapter le groupe à vos besoins

Avec l’appli E-Tube Project, vous pouvez personnaliser les boutons de changement de vitesse. Par exemple, passer plusieurs vitesses d’un coup, ou modifier le sens des commandes. Il est aussi possible d’ajouter des boutons ailleurs sur le cintre, pratique pour les guidons avec des prolongateurs.

Et si vous êtes un fan de bikepacking, ce groupe est parfait pour monter un vélo robuste, fiable, mais moderne. Facile à entretenir, simple à configurer, et vraiment pratique au quotidien.

Récapitulatif technique

Groupe : Shimano GRX RX827 Di2

Transmission : électronique sans fil à l’avant, filaire à l’arrière

Vitesses : 12

Cassette : 10-45 ou 10-51 dents

Pédalier : 48-31 dents

Batterie : interne au cadre, jusqu’à 1000 km d’autonomie

Application : E-Tube Project pour personnaliser

Freins : à disque hydrauliques

Usage : gravel, voyage à vélo, loisirs tout-terrain

