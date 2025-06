iOS 18 et Liquid Glass : Apple révolutionne l’expérience iPhone avec une interface fluide et une IA surpuissante

Apple a levé le voile sur iOS 18 lors de sa conférence WWDC25, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la métamorphose est profonde. Avec un design inédit baptisé Liquid Glass et des capacités d’intelligence artificielle renforcées, la firme californienne ne se contente plus de peaufiner l’iPhone : elle lui offre une toute nouvelle lecture de l’expérience utilisateur.

Le changement ne saute pas seulement aux yeux. Il redéfinit la manière dont l’utilisateur interagit avec son téléphone. La marque à la pomme semble amorcer une nouvelle ère, bien au-delà de la simple mise à jour logicielle.

Le « Liquid Glass », ou l’art de flouter les frontières entre interface et contenu

Ce nom énigmatique, Liquid Glass, évoque une matière en mouvement, presque vivante. Et pour cause : Apple a imaginé une interface fluide, translucide, qui joue avec la lumière et les couches comme jamais auparavant.

A relire : Apple saute iOS 19 pour iOS 26 ? Un changement de cap stratégique possible. Apple pourrait faire un bond numérique audacieux en rebaptisant sa prochaine version d’iOS « iOS 26 » au lieu de poursuivre sa série logique avec iOS 19. Une décision qui, au-delà de…

Fini les aplats rigides et les bordures nettes. Ici, les éléments semblent flotter sur l’écran, s’adaptant en temps réel au fond d’écran, à l’environnement lumineux, à l’action en cours.

Le Centre de contrôle, jusque-là figé, devient une mosaïque interactive. L’utilisateur choisit ce qu’il veut y voir, dans quel ordre, et avec quel niveau de détail. Apple propose ici une expérience visuelle qui semble anticiper le tactile, un jeu de transparences qui évoque l’élégance d’un verre liquide en perpétuel mouvement.

Une intelligence artificielle embarquée, discrète mais omniprésente

Ce qui frappe avec iOS 18, c’est la montée en puissance d’une IA locale, totalement intégrée à l’OS. Siri, notamment, passe la vitesse supérieure : plus contextuel, plus précis, capable de gérer des requêtes complexes en tenant compte de l’app en cours, de l’heure, voire du ton utilisé.

Mais cette IA va bien plus loin. Dans Messages, elle reformule vos textes selon l’intention : professionnel, amical, direct, ou empathique. Dans Photos, elle trie, classe, propose des albums thématiques sans que vous ayez à lever le petit doigt. Le clavier, lui, apprend non seulement vos mots, mais aussi votre style. Et tout cela, sans envoyer vos données dans le cloud.

Des usages personnalisés à l’extrême

Apple prend le contre-pied des interfaces standardisées. iOS 18 propose un système qui évolue avec vous : raccourcis dynamiques, widgets adaptatifs, modes automatiques selon l’heure ou le lieu. L’iPhone devient un compagnon qui anticipe vos gestes du quotidien.

Un exemple frappant ? La fonction “Résumé intelligent” dans Safari ou Notes, qui identifie les points-clés d’un article ou d’un document sans avoir à tout lire. Ou encore l’écran de verrouillage, qui affiche uniquement les notifications que vous avez l’habitude de consulter à cette heure-ci.

WWDC25 : un tournant stratégique pour l’écosystème Apple

L’événement annuel d’Apple, la WWDC25, a été l’occasion d’un véritable virage. Là où les éditions précédentes annonçaient des itérations prudentes, cette version marque une ambition nouvelle : transformer l’iPhone en un espace organique, intelligent, presque intuitif.

Cette volonté transparaît aussi dans la cohérence entre les plateformes : iOS, iPadOS, et macOS adoptent tous des éléments de Liquid Glass, unifiant l’expérience visuelle. Il ne s’agit plus d’outils indépendants, mais de fenêtres complémentaires vers un même univers.

Une transition maîtrisée entre modernité et compatibilité

Malgré toutes ces nouveautés, Apple garde son sens de la continuité. iOS 18 reste compatible avec les iPhone XS et ultérieurs. Seuls les modèles les plus récents (notamment l’iPhone 15 Pro) bénéficieront de l’intégralité des fonctions IA, grâce à leur puce A17 Pro et au Neural Engine amélioré.

La confidentialité, quant à elle, reste la pierre angulaire du système : aucune donnée n’est partagée sans consentement, tous les traitements IA s’effectuent en local, et l’utilisateur garde la main sur chaque paramètre.

Récapitulatif technique

Design : Liquid Glass (interface translucide et dynamique)

Centre de contrôle : refondu, personnalisable

Siri : nouvelle version IA, traitement local, commandes contextuelles

Fonctions IA : résumé de texte, reformulation, tri intelligent des photos

Messages : suggestions de ton, emojis contextuels, écriture assistée

Clavier : prédictif et adaptatif au style

Compatibilité : à partir de l’iPhone XS, fonctions IA complètes sur iPhone 15 Pro+

Traitement IA : embarqué, sans cloud, confidentialité renforcée

WWDC25 : présentation officielle du redesign et de l’IA Apple

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.