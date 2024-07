Le Galaxy Unpacked 2024 se fera à Paris le 10 juillet : Ne Manquez Pas Cet Événement !

La confirmation nous est arrivée de Samsung ! La marque se prépare à dévoiler ses dernières innovations lors du Galaxy Unpacked 2024 à Paris le 10 juillet. Un événement très attendu par les fans et qui sera également retransmis en direct sur plusieurs plateformes en ligne. A quoi s’attendre lors de cet événement ?

Plus besoin de vous rappeler que Samsung est un leader mondial dans le domaine de l’électronique et des technologies de pointe. Depuis des décennies, la marque s’efforce d’innover et de proposer des produits toujours plus performants et avant-gardistes. Si la marque s’est fait avant tout connaitre chez nous en Europe au départ pour ses écran plat grand public, la marque s’est ensuite engouffrée dans le marché du smartphone avec ses “Galaxy S”.

Une fois de plus, c’est le début de l’été que Samsung a choisi pour présenter ses nouveautés.

Galaxy Unpacked 2024 : Un Événement Incontournable pour les Amateurs de Technologie

Le Galaxy Unpacked 2024 se tiendra cette année à Paris. Le chox de la ville lumière n’est pas fait par hasard quand on sait que Samsung est sponsor officiel des jeux olympiques et que ces jeux se tiennent justement à Paris. Une toile de fond parfaite pour le lancement des dernières nouveautés de Samsung. L’événement débutera à 15h00 CEST et sera diffusé en direct sur Samsung.com, Samsung Newsroom et la chaîne YouTube de Samsung.

Les Attentes autour de Galaxy AI

Lors de cet événement, Samsung dévoilera Galaxy AI, une nouvelle technologie intégrée à la dernière série Galaxy Z. Selon le constructeur, Galaxy AI promet de repousser les limites de l’intelligence artificielle mobile, offrant un monde de possibilités aux utilisateurs. Cette innovation est conçue pour rendre les interactions avec les appareils Galaxy plus intelligentes et personnalisées, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale.

La Série Galaxy Z s’Enrichit avec Galaxy AI

La gamme du constructeur devrait s’élargir avec l’intégration de Galaxy AI dans la série Galaxy Z. Cette nouvelle technologie permettra une optimisation des performances des appareils, notamment en matière de photographie, de gestion des tâches et d’autonomie de la batterie. En intégrant Galaxy AI, Samsung développe son assortiment et ajoute de nouvelles références à son catalogue, enrichissant ainsi l’éventail de produits disponibles pour les consommateurs.

Caractéristiques Techniques de Galaxy AI

Galaxy AI est doté de plusieurs fonctionnalités techniques avancées qui seront détaillées lors de l’événement Galaxy Unpacked. Cette technologie d’intelligence artificielle est conçue pour apprendre et s’adapter aux habitudes des utilisateurs, optimisant ainsi les performances de l’appareil en temps réel. Elle permettra également une meilleure gestion de la batterie et des capacités de photographie améliorées grâce à des algorithmes de traitement d’image avancés.

Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 présenté lors du 10 Juillet.

Si l’informaiton n’a pas encore été tout à fait officialisée par Samsung, on devrait s’attendre lors de cet évènement à voir venir les nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Les nouvelles éditions donc des smartphones pliables de Samsung. Un marché pour lequel Samsung a vu ses chiffres explosés malgré un prix assez élevé pour un smartphone.

Récapitulatif Technique de Galaxy AI