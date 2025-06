Keenetic Titan : le routeur Wi-Fi 7 qui booste votre réseau domestique

Le Wi-Fi 7, nouvelle norme sans fil aux performances hallucinantes, fait une entrée remarquée chez Keenetic avec le routeur Keenetic Titan (BE7200). Pour les foyers connectés, gamers, streamers et télétravailleurs, ce modèle incarne une nouvelle génération de routeurs conçus pour la vitesse, la stabilité et la sécurité.

Avec le Keenetic Titan, la marque Keenetic étoffe son catalogue de routeurs performants, misant sur une connectivité à la fois puissante et ultra-personnalisable. Connue pour ses solutions réseau stables et accessibles, la marque s’adresse aussi bien aux technophiles qu’aux utilisateurs exigeants à la recherche d’un outil fiable pour gérer l’ensemble de leur écosystème numérique.

Une connexion Wi-Fi 7 tri-bande pour la maison du futur

Le Keenetic Titan (BE7200) se distingue par sa compatibilité avec la norme Wi-Fi 7, aussi connue sous le nom 802.11be. Grâce à ses trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), il garantit une couverture optimale, même dans les maisons les plus grandes.

Il affiche des débits impressionnants atteignant 5764 Mbps sur la bande des 5 GHz, et jusqu’à 1376 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Une performance idéale pour le streaming 8K, les jeux en ligne et les visioconférences sans lag.

Un matériel taillé pour l’avenir numérique

Sous le capot, le Keenetic Titan (BE7200) embarque un processeur triple cœur cadencé à 1,8 GHz, épaulé par 1 Go de RAM DDR4, de quoi assurer une fluidité constante, même avec plusieurs utilisateurs connectés simultanément. Grâce à ses ports Ethernet (1×10 Gbps, 1×2,5 Gbps, 4×1 Gbps), il permet aussi des connexions filaires ultra-rapides, idéales pour les PC gaming, les NAS ou les consoles de salon.

Sécurité réseau renforcée et fonctionnalités pro à domicile

Keenetic ne se contente pas de performances brutes. Le Titan intègre un arsenal de fonctions avancées : prise en charge de VPN (WireGuard, OpenVPN, IPsec), sécurité WPA3, filtrage DNS, contrôle parental, ainsi qu’un pare-feu SPI. Autant d’outils qui assurent une navigation plus sécurisée, adaptée aux familles comme aux pros.

Mesh, QoS et gestion intelligente du réseau

La gamme du constructeur s’agrandit avec un routeur capable d’évoluer. Grâce à la fonction Mesh Wi-Fi, le Titan peut être relié à d’autres modèles Keenetic pour étendre la couverture sans fil. Il intègre également une gestion QoS intelligente, permettant de prioriser les usages (streaming, visioconférence, jeu en ligne) selon les besoins en temps réel. La qualité de service est au cœur de son fonctionnement, même dans des environnements réseau complexes.

Connectivité et partage au quotidien

Côté praticité, Keenetic a pensé à tout : deux ports USB (3.2 et 2.0) permettent de brancher un disque dur externe et de transformer le routeur en NAS domestique, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 400 Mo/s. De quoi partager des fichiers en local ou accéder à ses données à distance, le tout avec des options de sauvegarde et de synchronisation Cloud.

Récapitulatif technique

Modèle : KN‑1812 (BE7200)

Processeur : MT7988D triple cœur 1,8 GHz

Mémoire vive : 1 Go DDR4

Wi‑Fi 7 : tri-bande 2,4 / 5 / 6 GHz 2,4 GHz : jusqu’à 1376 Mbps 5 GHz : jusqu’à 5764 Mbps

Ethernet : 1×10 Gbps, 1×2,5 Gbps, 4×1 Gbps

USB : 1×USB 3.2, 1×USB 2.0

Fonctionnalités : Mesh Wi-Fi, QoS, VPN (WireGuard, OpenVPN…), contrôle parental

Sécurité : WPA3, OWE, firewall SPI

Prix indicatif : entre 260 et 270 €

