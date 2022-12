FIRESAFE 2, le nouveau Détecteur de fumée Wi-Fi de Konyks.

Avec son FIRESAFE 2, la marque Konyks, pour laquelle nous vous avons déjà présenté plusieurs produits, propose une nouvelle solution en matière de sécurité pour la maison avec ce Détecteur de fumée connecté.

De nos jours, nous sommes de plus en plus connectés à note maison grâce à la domotique facile, aux objets connectés et notre smartphone qui ne nous quitte plus. Konyks qui propose déjà quelques objets connectés à son catalogue propose cette fois une nouvelle solution en matière de sécurité.

FIRESAFE 2, un Détecteur de fumée avec Notification sur Smartphone.

Effectivement, avec l’arrivée de ce nouveau détecteur de fumée, la marque qui propose déjà des prises connectées, des solutions de chauffages connectés ou encore des objets connectés pour le jardin annonce cette fois un Détecteur de fumée Wi-Fi et Bluetooth. Ce nouveau venu entre dans la gamme du constructeur « Easy ».

Pour rappel, cette gamme offre l’avantage d’intégrer à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi. La combinaison des deux technologies permet à l’utilisateur d’avoir soit un accès direct depuis son smartphone en local via Bluetooth. Soit à distant au travers du réseau Wi-Fi domestique et de la connexion internet.

Alors, bien évidemment, en cas de début d’incendie ou de fumée, vous recevez une notification directement sur votre smartphone. Mais Konyks va encore plus loin grâce à sa gamme d’objets connectés. Ainsi, il est possible de déclencher d’autres appareils en fonction de la détection de fumée, par exemple allumer des lumières.

Un détecteur de fumée comme les autres ou presque.

Pour ce qui est de son look, ce dernier ressemble à un détecteur de fumée standard avec sa taille de 86 x 31 mm pour un poids de 97 grammes. La marque souligne en outre que son produit est conforme à la norme orme CE EN 14604. Le détecteur est en outre doté d’un bouton de test et d’un Voyant LED rouge. Il est également doté d’un haut-parleur qui délivre une alerte sonore d’une puissance de 85 dB à 3 mètres. Le Détecteur de fumée de Konyks est alimenté par une pile Lithium 3V CR123A/CR17335 fournie (1500 mAh / 4.5 W/h). La marque annonce par ailleurs une autonomie de 5 ans.

Prix et Disponibilité.

Le Détecteur de fumée FIRESAFE 2 de Konyks est commercialisé au prix de 59.90€.