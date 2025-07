HONOR Magic V5 : le smartphone pliant le plus fin et léger du monde débarque en Chine

HONOR dévoile en Chine son dernier bijou technologique – le HONOR Magic V5, un smartphone pliant ultra‑fin et poids plume, conçu pour repousser les limites du design industriel. Ultra‑compact, doté d’écrans éclatants et alimenté par une puissante intelligence artificielle, il redéfinit les standards de portabilité et d’innovation dans la catégorie des foldables.

HONOR, acteur incontournable de l’écosystème des appareils intelligents, étoffe son catalogue avec ce modèle d’exception. Grâce à sa maîtrise des processus de fabrication assistés par IA, la marque étoffe son image de constructeur avant‑gardiste, en misant sur la fusion entre design raffiné et prouesse technologique.

Design ultra‑fin et poids plume

Avec seulement 8,8 mm d’épaisseur fermé (4,1 mm ouvert) et un poids de 217 g pour la version Ivory White, HONOR repousse les frontières de la légèreté et de la finesse. Seuls les autres coloris atteignent 9 mm et 222 g, restant toutefois parmi les plus légers du marché. Le double écran – 7,95″ à l’intérieur, 6,43″ à l’extérieur – assure un équilibre parfait entre confort visuel et praticité.

Solidité renforcée

Grâce à un verre extérieur NanoCrystal anti‑rayures et une charnière Super Steel testée à plus de 500 000 cycles, ce pliable allie finesse et robustesse. Il bénéficie des certifications IP58 et IP59, gage de résistance à l’eau et à la poussière. Son écran est renforcé par de la fibre de carbone, et la charnière supporte une traction de 2 300 MPa, assurant fiabilité et durabilité à long terme.

Batterie silicium‑carbone révolutionnaire

La version 1 To intègre une batterie silicium‑carbone de 6 100 mAh, contenant 25 % de silicium, avec une densité énergétique record de 901 Wh/L, associée à la puce HONOR E2 et un régulateur SoC. Les autres variantes disposent d’une batterie de 5 820 mAh. Le tout est compatible avec la charge rapide : 66 W en filaire et 50 W en sans-fil, pour une autonomie prolongée même en usage intensif.

Photographie de pointe

Doté du système AI Falcon, le Magic V5 regroupe trois capteurs : un principal de 50 MP, un ultra grand‑angle de 50 MP et un téléobjectif périscope de 64 MP avec zoom optique 3x, OIS et zoom numérique jusqu’à 100x. Deux caméras frontales de 20 MP, à l’intérieur et à l’extérieur, complètent ce module photo taillé pour capturer en toutes conditions.

Intelligence artificielle et performance

Sous le capot, le HONOR Magic V5 intègre le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. L’OS MagicOS 9.0.1 introduit YOYO, un assistant IA qui permet de créer, coder, partager et interagir avec ses contenus à la voix. Le téléphone est aussi compatible avec l’ensemble des bandes 5G disponibles, renforçant sa connectivité dans tous les environnements.

Récapitulatif technique

Écran intérieur : 7,95″ LTPO OLED, 2K, 120 Hz, 5 000 nits, 4320 Hz PWM

Écran extérieur : 6,43″ LTPO OLED, Full HD+, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite, gravure 3 nm

RAM : 12 ou 16 Go

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

Batterie : 6 100 mAh (1 To), 5 820 mAh (autres)

Recharge : 66 W filaire, 50 W sans fil, charge inversée

Modules photo : 50 + 50 + 64 MP, deux caméras frontales de 20 MP

Résistance : IP58/IP59, verre NanoCrystal, fibre de carbone, charnière Super Steel

Poids / Épaisseur : 217 g / 8,8 mm (White), 222 g / 9 mm (autres)

Système : MagicOS 9.0.1 (Android 15), assistant YOYO

Connectivité : 5G multi‑bandes, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB-C

Coloris : Ivory White, Black, Dawn Gold, Reddish Brown

Prix Chine : dès 8 999 RMB (~1 065 €), jusqu’à 10 999 RMB

Disponibilité : précommandes ouvertes depuis le 2 juillet, lancement le 4 juillet 2025 en Chine, international prévu fin 2025

