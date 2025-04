Extel Lock d’Avidsen : la serrure connectée qui révolutionne l’accès sans clé

La serrure connectée Extel Lock, conçue par Avidsen, promet une nouvelle approche de la sécurité résidentielle. Développée pour les particuliers souhaitant allier confort, contrôle à distance et design moderne, elle incarne l’évolution naturelle de la domotique dans nos foyers.

La marque Avidsen, déjà reconnue pour ses solutions innovantes dans l’univers de la maison connectée, enrichit ici son catalogue avec une serrure intelligente alliant robustesse, praticité et compatibilité avec les standards de la smart home.

Un accès sans clé : sécurisation et simplicité d’usage

L’Extel Lock permet d’ouvrir et de verrouiller sa porte sans utiliser de clé traditionnelle. L’utilisateur peut choisir entre différents modes d’ouverture : via l’application mobile Avidsen Home, un code PIN, une carte RFID ou encore une clé mécanique en secours. Cette pluralité d’accès en fait une solution modulable, pratique pour toute la famille, y compris les enfants et les personnes âgées.

A relire : Test : Serrure Nuki Smart Lock Ultra : une révolution pour la maison connectée ? Ne plus jamais avoir à chercher ses clés, donner un accès temporaire à distance et être sûr que sa porte est bien verrouillée : voilà la promesse du Nuki Smart Lock Ultra….

Grâce à la gestion des droits à distance, il est possible d’envoyer des codes temporaires à ses invités ou à un prestataire (baby-sitter, femme de ménage, etc.). Fini les doubles de clés à fabriquer ou les clés cachées sous le paillasson : la sécurité est assurée, sans compromis sur la commodité.

Une installation simple et compatible avec la majorité des portes

La serrure connectée Extel Lock est conçue pour être facilement installée par l’utilisateur, sans nécessiter de perçage ni de modification de la porte. Elle est compatible avec les serrures européennes multipoints à cylindre DIN, ce qui couvre une large majorité des portes sur le marché.

La notice détaillée et les tutoriels disponibles dans l’application facilitent l’installation, même pour les moins bricoleurs. La marque soigne son accompagnement utilisateur, avec un support client disponible et réactif.

Contrôle à distance et notifications en temps réel

Couplée à l’application Avidsen Home, la serrure Extel Lock offre un contrôle à distance intégral. Que vous soyez au travail, en vacances ou dans les transports, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la porte, vérifier les historiques d’accès ou recevoir des alertes en cas de tentative d’ouverture non autorisée.

Le système fonctionne via Bluetooth et peut être enrichi avec une passerelle Wi-Fi pour une connectivité complète depuis l’extérieur du domicile. Cela permet à la serrure de s’intégrer dans un écosystème domotique plus large.

Autonomie et sécurité énergétique

L’Extel Lock fonctionne à l’aide de 4 piles AA, offrant une autonomie annoncée de 8 mois. Un système de notification prévient l’utilisateur bien avant que les piles ne soient vides, évitant ainsi toute mauvaise surprise.

Une clé mécanique permet une ouverture de secours en cas d’urgence ou de panne de batterie. Cette solution de repli, simple mais efficace, rassure quant à la fiabilité du produit au quotidien.

Une extension possible vers l’univers smart home

La serrure s’intègre parfaitement dans un environnement de maison connectée. En combinant l’Extel Lock à d’autres produits Avidsen (caméras, interphones, capteurs, etc.), l’utilisateur peut créer des scénarios automatisés : par exemple, déverrouiller la porte déclenche automatiquement l’allumage des lumières ou désactive l’alarme.

Cette interopérabilité s’inscrit dans la stratégie d’Avidsen de proposer un écosystème complet, fluide, et accessible via une seule application. Elle vise ainsi à démocratiser la maison intelligente, sans imposer de solution fermée ou trop technique.

Récapitulatif technique

Type de produit : serrure connectée

Compatibilité : cylindres européens DIN (30/30)

Modes d’ouverture : code PIN, carte RFID, application mobile, clé mécanique

Application mobile : Avidsen Home (iOS et Android)

Connexion : Bluetooth (passerelle Wi-Fi en option)

Autonomie : 8 mois (4 piles AA)

Installation : sans perçage, guide inclus

Fonctionnalités : gestion à distance, historiques d’accès, envoi de codes temporaires

Sécurité : alerte batterie faible, clé de secours

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.