Galaxy Z Flip6 : Un Smartphone Pliable pour des Expériences Personnalisées

Le Galaxy Z Flip6 arrive sur le marché, apportant des possibilités de personnalisation et des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs en déplacement.

Lors du Galaxy Unpacked 2024 de ce jour, Samsung a dévoilé comme on l’attendait son nouveau Galaxy Z Flip6 successur pour 2024 du Galaxy Z Flip5. Ce nouveau venu promet quelques améliorations significatives par rapport à la version précédente.

FlexWindow : Une Interface Innovante

Le Galaxy Z Flip6 est équipé d’un écran FlexWindow Super AMOLED de 3,4 pouces permettant aux utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités essentielles sans ouvrir l’appareil. Cette fenêtre innovante offre plus de widgets que jamais, permettant de consulter des informations de plusieurs widgets simultanément. FlexWindow permet aussi de répondre aux SMS d’une seule main grâce aux réponses suggérées par l’IA. Les notifications et mises à jour de Samsung Health sont également accessibles, tout comme le contrôle des morceaux de musique en cours de lecture.

Options de Personnalisation Avancées

Le Galaxy Z Flip6 propose des options de personnalisation grâce à Photo Ambient, alimenté par l’IA, qui ajuste automatiquement les fonds d’écran en fonction de l’heure et de la météo. Les utilisateurs peuvent également modifier la disposition de l’écran, comme déplacer l’horloge ou ajuster la couleur du cadre pour qu’ils correspondent à l’image de fond.

FlexCam : Nouvelles Possibilités pour la Photographie

Avec FlexCam, le Galaxy Z Flip6 offre des fonctionnalités pour les amateurs de photographie. La fonction Auto Zoom détecte automatiquement le sujet, effectue des zooms avant et arrière, et ajuste le cadre en conséquence, sans intervention manuelle. La fonctionnalité Nightography avec vidéo HDR permet de capturer des vidéos claires même en faible luminosité, et est compatible avec des applications de réseaux sociaux comme Instagram Story.

Batterie et Sécurité

Les optimisations matérielles et logicielles du Galaxy Z Flip6 garantissent une batterie longue durée. En matière de sécurité, Samsung Knox offre une protection multicouche. Les utilisateurs bénéficient de sept générations de mises à jour du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité, assurant une longévité et une sécurité maximales pour leurs appareils.

Récapitulatif technique

Écran : FlexWindow Super AMOLED de 3,4 pouces

: FlexWindow Super AMOLED de 3,4 pouces Personnalisation : Photo Ambient ajustant les fonds d’écran en fonction de l’heure et de la météo

: Photo Ambient ajustant les fonds d’écran en fonction de l’heure et de la météo Photographie : FlexCam avec Auto Zoom et Nightography avec vidéo HDR

: FlexCam avec Auto Zoom et Nightography avec vidéo HDR Sécurité : Samsung Knox avec sept générations de mises à jour de l’OS et de sécurité

: Samsung Knox avec sept générations de mises à jour de l’OS et de sécurité Autonomie : Batterie optimisée pour une longue durée de vie

Le Galaxy Z Flip6 propose des options de personnalisation intelligentes et une sécurité robuste, tout en offrant des fonctionnalités pratiques et créatives.

Prix et Disponibilité.

le Galaxy Z Flip6 est disponible en couleurs Silver Shadow, Yellow, Blue et Mint. Il est commercialisé à partir de €1.199.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.