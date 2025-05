Test : Caméra Avidsen HomeCam 2K DL PTZ : la sécurité extérieure de votre maison à 60 euros

Avidsen nous propose de tester un de ses produits phare du moment : la Caméra de surveillance Avidsen 2K HomeCam DUAL PTZ. Avec un double objectif, elle devrait vous permettre de sécuriser votre maison avec de l’autotracking. Tout ça pour la modique somme de 60 euros car oui cette caméra de surveillance est annoncée à ce prix.

Préambule.

Avidsen si vous le ne savez pas est un des acteurs français majeurs de solutions connectées. Parmi les marques du groupe, on trouve Extel, Philips et Thomson.

Les gammes de produits sont dédiés au confort de la maison, tels que la gestion des accès (visiophones, motorisations de portails) la sécurité (caméras de vidéosurveillance, alarmes), et objets connectés (gestion du chauffage, équipements électriques). L’objectif visé est de nous simplifier l’usage des nouvelles technologies afin d’améliorer notre confort et la sécurité de nos espaces de vies.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur: Avidsen HomeCam 2K DL PTZ

Double caméra dont 1 motorisée

Résolution : 2K

Sirène intégrée 80 DB

Lumière 150 lumens

IP44

Retour vidéo temps réel

Protocole de communication : WIFI b/g/n 2,4GHz

Cryptage : WPA-PSK/WPA2

Angle de vision : vert 90° hori355°

Audio Bidirectionnel

Vision nocturne

Détecteur de mouvement avec autotracking

Capteur et lentille : 1/4’’ CMOS

Vitesse d’obturation et compression : 1/25 – 1/100 000 par seconde – H264

Stockage : MicroSD 128Go max

Consommation : 10,8W DC 12V 0,9A

Température de fonctionnement : -20°C +55°C

Dimensions et poids : 132mm x 115mm x 88mm – 343g

Alimentation 12V 1A

Compatible avec les assistants vocaux

Contenu de la boîte:

La boîte de la caméra Avidsen HomeCam 2K DL PTZ contient les éléments suivants :

La caméra 2K IP WIFI

Support caméra

Visserie

Adaptateur

Support magnétique

Vis

Notice

Installation / Configuration.

Comme d’habitude, pour utiliser notre nouveau matériel, il faut télécharger l’application maison Avidsen Home.

Une fois celle-ci téléchargée il n’y a qu’à suivre pas à pas les indications de l’application. Après accepter la politique de confidentialité, il est nécessaire de s’enregistrer, si nous n’avons pas de compte, puis accepter les différentes autorisations.

Il n’y a plus qu’à ajouter notre caméra. 2 options s’offrent à nous : l’ajout manuel ou la détection des appareils à proximité. Nous allons utiliser la seconde option.

2 secondes plus tard, notre caméra est trouvée. Franchement, ça a été extrêmement rapide.

Après initialiser notre wifi, notre caméra Avidsen HomeCam 2K DL PTZ s’ajoute à notre écosystème Avidsen. Nous devons lui donner un nom , effectuer un test de notification, autoriser le démarrage automatique, ainsi que l’utilisation de la batterie si nécessaire.

Pour éviter tout problème de connexion wifi, nous avons effectué l’appairage à l’intérieur de notre domicile. Nous avons pu avoir notre première image. Vous ne rêvez pas, l’image est à l’envers certes car la caméra a été posée sur un meuble et non installée directement. Ne vous inquiétez pas, une potion existe…..

Au vue de cette première image nous avons eu un grand waouh ……

Passons maintenant à la partie utilisation.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Caméra Avidsen HomeCam 2K DL PTZ

Installation physique

Lors de ce test et comme pour toutes les caméras, c’est la partie la plus compliquée. En effet, il faut non seulement respecter les règles de protection de la vie privée. Il ne faut donc pas filmer ses voisins mais aussi les passants.

En ce qui nous concerne, nous avons des caméras de surveillance mais nous avons un coin du jardin qui n’est pas surveillé. Cependant, le plus gros problème est de pouvoir installer la caméra proche d’une prise électrique. Heureusement, nous en avons une à disposition mais au ras du sol. Sa position n’est pour le moment donc pas permanente. Cela en attendant de tirer un câble ou de trouver un autre moyen d’avoir une alimentation électrique.

Utilisation.

L’application est sobre et simple d’utilisation. Il n’y a pas beaucoup d’options et quand il y en a, elles sont simple d’utilisation et de paramétrage. Sans fioriture.

L’utilisation de l’application est simple et claire. Le matériel de l’entreprise Avidsen est certes compatible avec l’application maison mais aussi avec des applications génériques. C’est un très gros avantage car cela permet de limiter le nombre d’application

La première impression provient de la facilité d’installation de l’application. C’est très simple. La seconde impression provient ensuite de l’image. Et on n’est pas deçu, l’image est claire, nette. Mais nous sommes perturbés par la double image. On était préparé mais ça donne une drôle d’impression. Surtout, qui comme nous, l’image est inversée. Pas grave, Avidsen a tout prévu, il existe une option dans l’application qui permet d’inverser l’image de notre Avidsen HomeCam 2K DL PTZ .

Passons maintenant à l’extérieur. Nous installons notre Avidsen HomeCam 2K DL PTZ dons notre jardin prés d’une prise électrique. Et voila le résultat. L’effet waouh ne change pas, il est toujours là. L’image est nette, précise et le rendu est impeccable. Nous en profitons pour inverser l’image. Voilà le résultat.

Cependant, la caméra Avidsen HomeCam 2K DL PTZ comporte 2 objectifs et il est temps de nous en servir. Le balayage en automatique peut se faire sur 360°. Si on couple cette caractéristique avec le « AUTOTRACKING », plus rien n’échappe à notre caméra.

L’entreprise Avidsen a prévue un élément qui donne une expérience de maitrise et de contrôle au doigt et à la voix.

La voix car vous pouvez dialoguer avec les personnes proches de la caméra.

Et le doigt me direz-vous ? Vous avez remarqué la croix blanche sur l’image du haut ? Elle permet tout simplement de déplacer l’objectif de la caméra. C’est génial…..

La visualisation directe dés images permet de contrôler ce qui se passe dans votre jardin, d’écouter les bruits si vous avez des doutes et même converser. Le son est bon aussi bien en émission qu’en réception.

En termes de paramétrage, les options sont bien pensées. Il n’y en a ni trop ni trop peu. Nous pouvons régler l’affichage, les sons, la sirène ou les notifications hors-ligne. Les différents réglages se font facilement en déplaçant le curseur…..

Bien évidemment, parmi les options, il est aussi possible de paramétrer la détection de mouvement et la notification. Attention cependant à la sensibilité, le niveau des notifications est trop sensible au niveau moyen. Nous vous conseillons de le laisser au niveau le plus bas.

Un autre point fort de ce système est qu’il est compatible avec les différents produits de Avidsen ainsi que tous les assistants vocaux.

Nous pouvons de ce fait établir des routines comme d’allumer les lumières du jardin lorsque la caméra détecte un mouvement. Ces routines peuvent se faire soit dans l’application maison soit via les assistants vocaux.

Conclusion.

Bluffant, voilà ce que la caméra Avidsen HomeCam 2K DL PTZ nous évoque. A 60 euros, elle a tout d’une grande. Simple d’utilisation et de paramétrage, configurable à souhait. La qualité des images et du son est excellente. Nous ne pouvons que vous conseiller d’acquérir cette caméra Avidsen HomeCam 2K DL PTZ.

Le seul point noir est d’avoir une prise électrique près de l’endroit où vous souhaitez l’installer.

Points Positifs Points Négatifs + Application – Nécessite une prise électrique + Installation / Paramétrage – + Qualité de l’image et du son – + Compatible assistants vocaux –

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 18/20

