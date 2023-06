Réparez vous-même votre Samsung Galaxy S20, S21 et S22 !

Samsung vient d’annoncer l’ouverture de son programme d’autoréparation en Europe pour la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont en leur possession un Samsung Galaxy S20, S21 et S22 et qui doivent le faire réparer. Effectivement, après avoir lancé son programme d’autoréparation aux États-Unis, le constructeur coréen vient de l’ouvrir au marché européen. Et les premiers pays à pouvoir en bénéficier sont la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Kit d’autoréparation officiel disponible.

Bonne nouvelle donc pour tous ceux qui ont un Samsung Galaxy S20, S21 et S22 et qui doivent faire face à une réparation. De fait, désormais, il sera possible de réparer soi-même sont smartphone si celui-ci à son écran cassé ou qu’il faut remplacer la vitre arrière. Samsung vient en effet d’annoncer qu’il étant son service d’autoréparation à l’Europe.

Avec ce kit, il sera possible pour le consommateur de faire ses réparations lui-même sans devoir passer par un centre de dépannage. Tout en s’assurant d’avoir des pièces pour sa réparation estampillée Samsung. Par ailleurs, Samsung nous fait savoir qu’outre les pièces détachées comme l’écran, la vitre arrière et les ports de charge, le constructeur sud-coréen fournira également des outils pour permettre de démonter et remonter en toute sécurité le téléphone.

Pour rappel, ce service qui avait été lancé aux États-Unis l’année passée a été étendu à la Corée du Sud le mois dernier. Cette fois ce ne sont pas moins de 9 pays d’Europe qui ont été choisis par la marque pour fournir ce service. Nul doute que de nombreux utilisateurs tenteront eux-mêmes la réparation. Attention cependant, il faudra rester prudent lors de la réparation sous peine de se retrouver avec un double coup de réparation.