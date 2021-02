Snapdragon X65, la nouvelle puce 5G chez Qualcomm.

Avec Snapdragon X65, Qualcomm vient d’annoncer il y a quelques jours l’arrivée de sa nouvelle puce 5G. Cette nouvelle puce est la quatrième génération de modem-RF. En outre, Qualcomm annonce avoir encore progressé en matière de débit et de spécifications avec cette nouvelle puce.

Qualcomm est devenu avec le marché du smartphone, le leader des composants en matière de technologie Data Mobile. En effet, la marque a su sentir le vent tourner avec l’arrivée des smartphones.

Ainsi, la marque s’est très vite positionnée en tant que leader sur un marché qui pèse désormais des milliards d’unités vendues. À présent, Qualcomm en est à s quatrième génération de puce 5G. Cette nouvelle génération baptisée Snapdragon X65 a de quoi assouvir les besoins des constructeurs.

Snapdragon X65, un débit de 10 Go/s.

Effectivement, premier point important, avec cette nouvelle puce, Qualcomm annonce des débits en 5G de l’ordre de 10 Go/s. Mais cette nouvelle puce ne s’arrête pas là.

Ainsi, Qualcomm annonce que cette nouvelle puce est la « première » à exploiter une technologie de réglage des antennes via IA au monde. En outre, Qualcomm souligne que sa nouvelle puce est conforme aux spécifications Rel-16 de 3GPP. Une compatibilité avec toutes les bandes mondiales à haute fréquence, y compris le 42 GHz.

De plus, l’entreprise souligne que son module d’antenne mmWave de quatrième génération (QTM 545) permet une puissance de transmission plus élevée par rapport à son prédécesseur QTM 535.

Le président de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré :

Cette nouvelle puce Snapdragon X65 jouera un rôle crucial dans la redéfinition des expériences smartphone et l’ouverture d’un nouveau domaine de possibilités d’expansion de la 5G sur le haut débit mobile, le calcul, la XR, l’IoT industriel, les réseaux privés 5G et l’accès sans fil fixe.

Avec cette nouvelle génération de puce 5G, Qualcomm met encore un peu plus la pression sur ses concurrents et prouve une fois de plus qu’il reste le leader du marché.

Qualcomm annonce que sa nouvelle plateforme Snapdragon X65 sera prochainement disponible pour tous les constructeurs et intégrateurs.