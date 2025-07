Reolink Elite Floodlight WiFi : l’intelligence artificielle entre dans la lumière

Pour marquer son 16e anniversaire, Reolink bouscule une nouvelle fois le secteur de la vidéosurveillance avec le lancement de l’Elite Floodlight WiFi, sa première caméra intégrant une intelligence artificielle embarquée. Une avancée technique qui signe le début d’une nouvelle ère pour la marque.

Depuis plus d’une décennie, Reolink s’est imposée comme une référence mondiale dans le domaine de la sécurité connectée. À travers une large gamme de caméras et de systèmes de surveillance pour la maison et les entreprises, la marque n’a cessé de renforcer son expertise technologique, tout en mettant l’accent sur la simplicité d’usage.

Une caméra WiFi 4K avec vue panoramique à 180°

La Elite Floodlight WiFi redéfinit la vidéosurveillance extérieure. Grâce à sa double lentille et à la fusion d’images, elle capture une vue ultra-large de 180° en qualité 4K UHD, éliminant les angles morts traditionnels. Qu’il s’agisse de surveiller une entrée de garage ou une arrière-cour, l’image est claire, fluide et exhaustive. Une vraie rupture dans l’univers des caméras projecteurs.

L’intelligence artificielle au service de la recherche vidéo

Grande nouveauté, la caméra inaugure la recherche vidéo assistée par IA. Cette fonction permet de retrouver un événement précis simplement à l’aide de mots-clés – « personne avec t-shirt rouge », « voiture à 20h », etc. L’analyse s’effectue localement sur l’appareil, sans passer par le cloud, garantissant confidentialité et rapidité. Ce système sera déployé en juillet 2025 via une mise à jour gratuite.

Un projecteur de 3000 lumens pour des nuits éclairées

Avec un éclairage LED réglable de 3000 lumens, la caméra Elite Floodlight WiFi couvre jusqu’à 12 mètres de distance. Elle propose trois modes d’éclairage : à détection de mouvement, programmé, ou automatique du crépuscule à l’aube. L’utilisateur peut ajuster l’intensité et la teinte, allant du chaud 3000K au blanc pur 6000K, pour une adaptation à tous les besoins et environnements.

Une installation pensée pour tous les usages

Fonctionnant en WiFi, la caméra projecteur Elite Floodlight se veut facile à installer, sans nécessiter d’abonnement ni de frais cachés. Elle s’intègre à l’écosystème Reolink existant et reste compatible avec l’application mobile, qui passera en version 4.55 pour supporter les nouveautés IA. Le produit est conçu pour être évolutif et durable.

Une offre anniversaire pour lancer le produit

À l’occasion de ses 16 ans, Reolink lance une promotion exclusive : la caméra Elite Floodlight WiFi est disponible à 229,99 €, avec 15 % de réduction immédiate, plus 10 % supplémentaires avec le code ELITE10M. Jusqu’au 22 juin, la marque propose également jusqu’à 40 % de remise sur d’autres produits phares, dont le nouveau Altas.

Récapitulatif technique

Modèle : Reolink Elite Floodlight WiFi

Vidéo : 4K UHD, double objectif, vue panoramique 180°

Éclairage : 3000 lumens, réglable de 3000K à 6000K

Modes d’éclairage : détection de mouvement, programmation horaire, mode crépuscule à l’aube

IA embarquée : recherche vidéo par mot-clé (mise à jour juillet 2025)

Connectivité : WiFi

Stockage : en local, sans abonnement

