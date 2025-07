Distributeur connecté PF06 Oneisall : et si votre chat mangeait tout seul (même quand vous n’êtes pas là) ?

Vous partez un week-end, vous rentrez tard du travail, ou vous avez juste besoin de dormir une heure de plus le matin ? Si vous vivez avec un chat (ou un petit chien), vous connaissez forcément ce regard insistant devant une gamelle vide. Et si la solution tenait dans un petit appareil discret et bien pensé ?

Avec son modèle PF06, la marque Oneisall propose un distributeur automatique de croquettes qui pourrait bien changer votre quotidien… et celui de votre animal.

Un appareil qui fonctionne sans câble (et sans prise de tête)

Le PF06 est un distributeur de nourriture sans fil, ce qui veut dire : pas de câble à planquer, pas de chat tenté de mâchouiller une prise, pas de contrainte pour trouver une prise électrique.

A relire : Amazon Prime Day : 70€ de reduction sur la Chatière à Puce électronique Connectée Sure PetCare | Lors de l’Amazon Prime Day, profitez d’une réduction de 70 € sur la Chatière à Puce électronique Connectée Sure PetCare. Ce dispositif innovant permet d’identifier les animaux grâce à leur puce électronique,…

Il fonctionne grâce à une batterie rechargeable et tient jusqu’à 100 jours sans recharge. Vous le posez où vous voulez, il s’occupe du reste.

Vous programmez les repas depuis votre téléphone

Grâce à une application mobile connectée en Wi-Fi, vous pouvez choisir le nombre de repas par jour (jusqu’à 6), définir les quantités, et recevoir une notification quand un repas est servi. Vous partez en week-end ? Vous travaillez tard ? Le PF06 continue de nourrir votre animal comme si vous étiez là.

Il garde les croquettes au propre, le bol aussi

La cuve du distributeur peut contenir environ 3 litres de croquettes — assez pour tenir jusqu’à 12 jours pour un chat. Le bol en acier inoxydable, facile à retirer et à laver, évite les dépôts gras ou les mauvaises odeurs. C’est simple, propre, et plus sain pour votre compagnon.

Pas de panique : il ne bloque pas (et il s’adapte)

Le mécanisme interne du PF06 est conçu pour éviter les blocages, même avec des croquettes assez grosses (jusqu’à 18 mm de diamètre). C’est rassurant quand on n’est pas à la maison : pas de souci à se faire pour un repas bloqué ou sauté.

Même les non-geeks peuvent l’installer

Le distributeur se règle aussi avec un écran et une molette : même si vous ne voulez pas utiliser l’application, vous pouvez tout programmer à la main. Il suffit de tourner, appuyer, et c’est prêt. On a vu plus compliqué pour régler une cafetière.

Récapitulatif technique

Modèle : Oneisall PF06DAE / PF06DAU

Capacité : 3 L (≈ 12 jours pour un chat)

Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz, app mobile

Alimentation : batterie lithium rechargeable, autonomie jusqu’à 100 jours

Portions : 1 à 6 repas/jour programmables

Compatibilité croquettes : jusqu’à 18 mm

Dimensions : 17,5 x 17 x 24 cm

Poids : 1,7 kg

Bol : acier inoxydable 304

Mécanisme anti-bourrage : oui

Interface physique : écran OLED + molette

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.