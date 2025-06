Dell Inspiron 15 3520 : l’ordinateur portable i5 1235U à 489 €, un rapport qualité‑prix béton pour les étudiants et pros

Le Dell Inspiron 15 3520 débarque chez Amazon à 489 €, proposant un écran Full HD 120 Hz et un processeur Intel Core i5‑1235U. Cet apport tarifaire le place comme une option solide pour les utilisateurs cherchant puissance, réactivité et confort visuel dans une machine bien conçue, sans exploser leur budget.

La marque Dell étoffe son catalogue avec ce nouveau modèle de la gamme Inspiron 3000, renforçant sa présence dans l’entrée de gamme orientée vers les étudiants et les professionnels. Dell mise ici sur un bon équilibre technique, avec un design sobre et pratique, tout en proposant une offre très compétitive sur Amazon.

Un processeur réactif pour le multitâche

L’Intel Core i5‑1235U de 12e génération est un processeur hybride combinant 10 cœurs (2 Performance‑cores + 8 Efficient‑cores) et 12 threads. Il offre une fréquence Turbo jusqu’à 4,4 GHz et un cache de 12 Mo . Ce processeur est taillé pour les tâches quotidiennes et le multitâche léger : bureautique, navigation, visioconférence, et retouches simples.

Un écran fluide à 120 Hz pour le confort visuel

Son écran 15,6″ Full HD WVA anti‑reflet propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et environ 250 nits de luminosité, assurant une expérience agréable, sans fatigue oculaire, notamment grâce à la technologie ComfortView et la faible lumière bleue . Un atout pour le streaming, les sessions de révision ou les jeux légers.

Mémoire et stockage évolutifs

Ce modèle est livré avec 8 Go de RAM DDR4 à 2666 MHz, extensible jusqu’à 16 Go (deux slots SODIMM) . La capacité SSD de 512 Go PCIe NVMe assure des démarrages et transferts rapides, tout en laissant de l’espace pour les documents ou logiciels.

Connectivité et ports : bien pensé, sauf l’USB‑C

Malgré un châssis plastique, Dell a doté l’Inspiron de ports complets : 3 USB (2× USB‑A 3.2 Gen 1 + 1× USB‑A 2.0), 1 HDMI 1.4, lecteur de carte SD, ainsi que Wi‑Fi 5 et Bluetooth 5.0 . Cependant, certains retours signalent l’absence de port USB‑C sur les versions basiques , ce qui peut limiter les usages modernes (adaptateurs, charge, écrans externes).

Autonomie et usage au quotidien

Selon un utilisateur Reddit, l’autonomie avoisine les 3 heures en usage universitaire standard, avec une recharge complète en environ une heure . Compatible pour la mobilité, le temps d’écran peut varier selon l’intensité d’utilisation. Idéal pour les trajets campus–maison, mais à garder branché pour des sessions prolongées.

Confort de frappe et fiabilité

Le clavier avec pavé numérique est jugé fluide, le touchpad correct, même s’il vaut mieux envisager une souris pour un usage intensif . La qualité de fabrication style plastique reste simple, mais les utilisateurs rapportent une bonne robustesse générale. Quelques avis soulignent des défauts de contrôle qualité ponctuels (pixels morts, absence audio aléatoire) .

Récapitulatif technique

CPU : Intel Core i5‑1235U , 10 cœurs (2P + 8E), jusqu’à 4,4 GHz, 12 Mo cache

Écran : 15,6″ Full HD (1920×1080), 120 Hz, anti‑reflet , ~250 nits

RAM : 8 Go DDR4‑2666 , extensible à 16 Go via 2 slots

Stockage : 512 Go PCIe NVMe SSD , slot M.2 2280

GPU : Intel Iris Xe (i5) ou UHD ; optionnel MX550 discrete

Connectique : 2× USB‑A 3.2, 1× USB‑A 2.0, HDMI 1.4, lecteur SD, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.0

Clavier : non rétroéclairé, pavé numérique : bon confort

Autonomie : environ 3 h (usage bureautique)

Poids & dimensions : ~1,66 kg, 358×236×17–19 mm

Conclusion

Le Dell Inspiron 15 3520 à 489 € sur Amazon est une aubaine pour qui cherche un portable polyvalent, solide et bien équipé. Sa configuration centrée autour du Core i5 1235U, associée à un écran 120 Hz, un SSD rapide et des composants évolutifs, en fait un choix judicieux pour les étudiants, profs, et télétravailleurs. Les quelques limites (absence d’USB‑C, autonomie correcte mais non exceptionnelle) doivent être mises en perspective avec son prix ultra‑compétitif.

