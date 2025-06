Donald Trump veut ouvrir la bande de fréquence des 600 MHz : enjeux et perspectives

Alors que la compétition mondiale autour des réseaux sans fil s’intensifie, Donald Trump fait de nouveau parler de lui. Dans sa dernière proposition budgétaire, l’ancien président veut libérer 600 MHz de spectre pour favoriser l’expansion de la 5G, et même préparer le terrain pour la 6G. Une manœuvre aux multiples implications, tant économiques que stratégiques.

L’homme d’affaires reconverti en politique vise un coup double : moderniser les infrastructures numériques des États-Unis et engranger des milliards pour le Trésor. Mais derrière cette annonce, se cache un jeu d’équilibre entre ambitions technologiques et réalités géopolitiques.

Fréquences basses : un atout stratégique

En matière de connectivité mobile, toutes les bandes de fréquences ne se valent pas. La bande des 600 MHz, notamment, est très convoitée pour sa capacité à traverser les murs et couvrir de larges zones rurales. En libérant cette plage, Trump espère dynamiser la couverture réseau, surtout dans les zones les plus reculées du pays.

L’initiative s’inscrit dans un contexte où la pression monte sur les infrastructures numériques existantes. À mesure que les usages explosent — objets connectés, véhicules autonomes, villes intelligentes — le besoin de bande passante devient critique.

Une manne financière à la clé

Ce n’est pas un secret : Trump cherche aussi à remplir les caisses. La vente aux enchères des fréquences pourrait rapporter jusqu’à 88 milliards de dollars, selon des projections officielles. Une somme colossale qui servirait à financer d’autres volets du budget fédéral, mais aussi à repositionner les États-Unis dans la course mondiale à l’innovation.

Derrière cette logique comptable se cache une réalité plus vaste : celle d’un marché mondial du spectre de plus en plus compétitif, où chaque pays tente de garder une longueur d’avance.

Des militaires sur le qui-vive

Mais tout le monde ne voit pas cette ouverture d’un bon œil. Du côté du Pentagone, on s’inquiète de la possible interférence avec des systèmes de défense. Certaines de ces fréquences sont déjà utilisées à des fins militaires, et leur réaffectation pourrait, selon les experts, poser des problèmes de sécurité nationale.

Ce bras de fer entre les besoins civils et les priorités stratégiques n’est pas nouveau. Mais dans un contexte international tendu, il prend une dimension nouvelle. L’administration devra donc manœuvrer finement pour contenter tous les acteurs.

Un Congrès divisé

La proposition One Big, Beautiful Bill de Trump est actuellement à l’étude au Congrès. Et comme souvent avec les projets venus de l’ex-président, les lignes de fracture sont nettes. Les Républicains saluent un projet audacieux et tourné vers l’avenir, tandis que les Démocrates appellent à la prudence.

Au cœur du débat : le rôle que l’État doit jouer dans la gestion du spectre, bien public convoité, et les conséquences d’une privatisation trop rapide.

Les opérateurs prêts à bondir

Du côté des industriels, on s’active déjà en coulisses. AT&T, Verizon et T-Mobile voient dans cette libération de spectre une opportunité en or. D’autant que les réseaux 5G actuels reposent souvent sur des bandes moyennes ou hautes, moins efficaces pour une couverture large.

Pour eux, chaque MHz libéré, c’est une promesse de nouveaux abonnés, de nouveaux services, et donc de profits. À condition, bien sûr, que le cadre réglementaire soit clair et stable.

Récapitulatif technique

Spectre visé : 600 MHz , entre 1,3 et 10 GHz

Objectifs : étendre la couverture 5G , anticiper la 6G

Avantages : pénétration dans les bâtiments, couverture rurale améliorée

Risques : conflits avec usages militaires , arbitrages politiques

Gain estimé : jusqu’à 88 milliards de dollars via des enchères

