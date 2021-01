Galaxy SmartTag, le nouveau traceur Bluetooth de Samsung.

Avec Galaxy SmartTag, la marque coréenne s’engouffre dans un segment qui existe depuis plusieurs années, mais qui a du mal à décoller. Ce segment c’est celui des TagId qui ont pour objectif de ne plus perdre vos objets.

Le concept n’est pas nouveau et nous avons déjà testé des produits qui grâce au Bluetooth était en mesure de ne plus perdre, votre téléphone, portefeuille, sac à main, valise ou tout autre objet.

À relire : Test : Wistiki Voilà!, l’outil pour ne plus perdre ses affaires.

De fait, dans ce segment, nous avions testé le Wistiki ou encore chez Tile le Tile Slim. Des produits que nous avions testés il y a déjà plus de 3 ans maintenant.

Galaxy SmartTag, un tracker nouvelle génération ?

Alors, pour le coup, ce petit dernier reprend le même concept que ses concurrents. La particularité c’est que la norme Bluetooth qu’il intègre a évolué et qu’il est désormais possible de retrouver un objet équipé du Galaxy SmartTag jusqu’à 120 mètres. Une prouesse rendue possible grâce au Bluetooth LE.

Par ailleurs, Samsung a tout spécialement développé son « SmartThings Find ». Solution qui est d’ailleurs intégrée sur le tout nouveau Galaxy S21.

« Pour localiser votre SmartTag, il vous suffit d’activer la fonction « Notify me when it’s found » sur « SmartThings Find ». Une fois que votre SmartTag est trouvé par un appareil proche, SmartThings Find vous enverra une notification. De plus, des outils tels ‘Search nearby’, ‘Navigate’ en ‘Ring’ vous aideront à accélérer et à simplifier votre expérience »

nous fait savoir la marque.

Un tracker mais bien plus encore !

De fait, avec l’association de sa plateforme SmartThings, Samsung propose une interaction avec le Galaxy SmartTag. Ainsi, s’il vous suffit d’appuyer 2x sur le bouton pour localiser votre smartphone (par exemple), il est également possible de configurer une action avec vos objets connectés de l’écosystème SmartThings. Ainsi, vous pourrez par exemple d’une simple pression, activer les lumières de votre entrée de maison, ou encore activer une prise connectée.

Des fonctionnalités qui seront bientôt disponibles. Une mise à jour de l’application SmartThings sera effectuée entre le 19 et le 21 janvier, afin que vous puissiez utiliser les fonctionnalités après la mise à jour.