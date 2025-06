Les smartphones atteignent 64 % du trafic web mondial : une domination numérique historique

Depuis plusieurs trimestres, les smartphones redessinent les contours du web. Désormais, ils dominent 64 % du trafic mondial, un record absolu. Cette évolution, portée par des réseaux mobiles toujours plus rapides et des utilisateurs ultra-connectés, symbolise une transformation durable du paysage numérique global.

Les constructeurs de smartphones, emmenés par des marques comme Samsung, Apple ou les géants chinois, ont massivement investi dans l’optimisation mobile. La puissance accrue des appareils et l’essor de la 5G participent à rendre la navigation fluide et omniprésente, reléguant l’usage du PC à des usages plus ponctuels.

Une progression continue du trafic mobile depuis 2023

Depuis la mi-2023, le trafic web mobile connaît une croissance ininterrompue. Huit trimestres consécutifs de hausse — du jamais vu depuis le boom des smartphones en 2016 — ont permis au mobile de s’imposer comme la principale porte d’entrée sur Internet.

En Q2 2025, les smartphones comptaient pour 64,1 % du trafic web mondial, contre 59,3 % en début 2024.

Ce basculement progressif s’appuie sur plusieurs dynamiques. D’abord, une transformation des usages, avec des internautes qui consultent leurs réseaux sociaux, lisent les actualités, font leurs achats ou visionnent du contenu vidéo directement depuis leur mobile. Ensuite, une amélioration nette de l’ergonomie des sites internet, qui misent désormais sur le responsive design pour offrir une expérience fluide, quel que soit le terminal.

Un retour sur une décennie de variations

Entre 2016 et 2018, le mobile semblait déjà s’imposer. En 2017, il frôlait les 53 % du trafic web mondial, avant de redescendre à 47 % fin 2018. Les années suivantes ont vu ce chiffre fluctuer, reflet d’un équilibre instable entre desktop et mobile. Ce n’est qu’à partir de 2022, avec un rebond à près de 60 %, que la tendance s’est affirmée.

Ce rééquilibrage montre que la suprématie du mobile n’a rien d’automatique. Elle est le fruit de multiples facteurs : innovations technologiques, adoption massive des smartphones dans les marchés émergents, et montée en puissance de la connectivité mobile à bas coût.

L’Asie en tête de la révolution mobile

Si le mobile surfe sur une dynamique globale, l’Asie tire clairement la tendance vers le haut. En mai dernier, les smartphones représentaient 71,3 % du trafic web dans la région — soit 7 % au-dessus de la moyenne mondiale. Des pays comme la Chine, l’Inde ou l’Indonésie, déjà très connectés, profitent de réseaux 5G denses et d’une offre de smartphones abordables.

En comparaison, l’Europe et les Amériques restent plus conservatrices, avec environ 50 % du trafic web généré via mobile. Cette différence illustre les écarts de maturité numérique, mais aussi les préférences d’usage selon les zones géographiques.

Android : le moteur du trafic mobile mondial

72,7 % du trafic mobile mondial est aujourd’hui généré par des appareils Android. Un chiffre colossal, rendu possible par l’écosystème ouvert d’Android et la montée en puissance de fabricants chinois comme Xiaomi, Oppo ou Vivo. iOS, malgré la fidélité de ses utilisateurs et son influence sur les marchés occidentaux, se contente de 26,9 % du trafic mobile.

Cette domination d’Android ne se dément pas, même si elle recule légèrement depuis le pic de 73,5 % en décembre dernier. Samsung reste une figure marginale du classement individuel (0,2 %), tout comme KaiOS et Linux, dont les parts sont symboliques.

Un impact durable sur le design web et les stratégies numériques

Avec plus de six internautes sur dix qui accèdent au web via leur smartphone, les priorités changent pour les entreprises et les développeurs. Le design web devient “mobile first”, les plateformes se réinventent pour une navigation tactile, rapide et visuelle. Les campagnes publicitaires s’adaptent aux formats verticaux et aux comportements des utilisateurs mobiles.

Ce nouveau paradigme digital impose aussi une réflexion sur les performances, la sécurité mobile, et l’accessibilité des contenus en mobilité, notamment dans les zones à faible débit.

Récapitulatif technique

Part du mobile dans le trafic web mondial (Q2 2025) : 64,1 %

Durée de croissance continue : 8 trimestres (depuis mi-2023)

Part du mobile en Asie : 71,3 %

Part du mobile en Europe/Amériques : environ 50 %

Part d’Android dans le trafic mobile : 72,7 %

Part d’iOS dans le trafic mobile : 26,9 %

Part de Samsung : 0,2 %

Autres systèmes (KaiOS, Linux) : 0,02 % et 0,01 %

Pic historique précédent : 60 % (Q3 2022)

Creux récent : 53 % (début 2023)

