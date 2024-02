Konyks Pack Découverte, la domotique chez vous pour moins de 100€.

Avec son offre « Konyks Pack Découverte », la marque du même nom entend proposer une solution tout-en-un qui permet de faire de votre maison une maison dotée de domotique pour moins de 100€. Un pari de la marque pour à la fois faire connaitre ses produits, mais rendre la domotique accessible à tous les ménages.

Konyks est une marque qui propose un large catalogue d’objets connectés dédié principalement à la domotique. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de tester leurs produits. Cette fois la marque plutôt que de proposer un nouvel objet connecté s’est concentrée sur une solution multi produits.

Tel est le slogan qu’a choisi la marque pour son tout nouveau « Konyks Pack Découverte ». Mais de quoi se compose ce pack ? Le Pack Découverte comprend deux prises connectées ultra-compactes, une caméra de surveillance intelligente, un thermomètre connecté et un détecteur d‘ouverture.

Concrètement, la marque intègre ses produits : Priska Mini 3, Priska Max 3, La caméra Camini +, Le thermomètre connecté Termo et le détecteur d’ouverture Senso Charge 2.

« L’installation est on ne peut plus simple. Il suffit de télécharger gratuitement l’application Konyks (iOS &Android) et d’y ajouter les appareils du pack, ce qui se fait en quelques secondes quasi automatiquement. Au départ et pour s’initier, le novice en smart home peut s’en tenir aux commandes les plus simples immédiatement disponibles après l’installation. Éteindre et allumer à distance une lampe ou un appareil ménager avec les prises connectées. Voir à distance sur le smartphone ce qui se passe dans la maison grâce à la caméra motorisée. Consulter la température à distance grâce au thermomètre. Être informé par une notification si la porte s’ouvre ou se ferme ».