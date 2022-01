Le bouton intelligent, Innr réinvente l’interrupteur pour le rendre connecté.

Avec son « bouton intelligent » intelligent, la marque Innr propose cette fois un interrupteur équipé de Zigbee et de Wi-Fi qui relier à son pont réseau pourra contrôler vos lampes.

À la domotique, il faut avouer que même si on n’est pas fan de domotique, celle-ci a tout de même de sérieux avantages. C’est en tout cas ce que croit la marque Innr qui s’est engouffré dans ce que nous appelons chez Planet Sans fil, la domotique facile.

Innr est une marque qui ne cesse de faire du chemin dans le monde de la domotique et qui continue à étoffer sa gamme. Cette fois elle le fait avec deux interrupteurs connectés que vous pourrez placer ou bon vous semble.

Un bouton intelligent qui a été conçu pour remplacer l’interrupteur mural classique. Il est autonome et se fixe sur leur support magnétique, ou sur toute autre surface en métal. Vous pouvez donc les enlever pour les utiliser ailleurs à tout instant, par exemple au fond du canapé.

Ce type de produit n’est pas d’ailleurs sans rappeler les Philips Hue Smart Button et Dio rev-light et rev-shutter. La particularité du produit que nous propose Innr est qu’il intègre à la fois du Wi-Fi et du Zigbee. De la sorte, vous pourrez directement associer l’interrupteur à votre réseau Wi-Fi ou sinon passer par un pont réseau Zigbee déjà installé.

Il sera alors possible de piloter toutes les ampoules de la maison qui sont compatibles à distance depuis le bouton intelligent. L’application pour smartphone que fourni Innr permettra notamment de configurer le bouton/interrupteur facilement nous précise la marque.

Mais comment fonctionne-t-il ?

Vous pouvez choisir quels éclairages seront contrôlés par le bouton intelligent : un seul, tous ceux d’une pièce ou ceux que vous voulez, indépendamment de leur emplacement dans la maison. Il suffit d’appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre et de maintenir le bouton enfoncé pour changer l’intensité.

Dans l’application, vous pouvez même créer jusqu’à cinq ambiances qui se déclenchent successivement par le bouton en appuyant deux fois.

Notons au passage que dans le même concept, la marque propose ce qu’elle appelle la télécommande intelligente. Celle-ci reprend le même procédé que le bouton intelligent sauf qu’elle intègre cinq boutons pour contrôler vos lampes intelligentes.

Prix et Disponibilité.

Le bouton intelligent et la télécommande intelligente sont disponibles dès maintenant au prix conseillé de 19,99 euros TTC*.