Galaxy Watch, nouvelle mise à jour SmartThings chez Samsung.

Samsung annonce une mise à jour du système des Galaxy Watch. Une mise à jour qui a pour objectif d’améliorer l’interaction avec son écosystème et sa plateforme SmartThings dédiée à la domotique.

Samsung a depuis plusieurs années maintenant misé sur la domotique connectée en rachetant la société américaine SmartThings dont elle a gardé le nom pour en faire une division domotique et une plateforme connectée. Avec cette plateforme, le géant coréen vise à s’installer de plus en plus dans la domotique grand public et dans la foulée rendre ses produits électroménagers connectés compatibles entre eux.

A relire : SmartThings de Samsung passe sous Matter. SmartThings la solution IoT du géant coréen Samsung passe elle aussi désormais en mode compatible avec la norme Matter. Une interopérabilité qui ouvre de nouvelles fonctionnalités.

Galaxy Watch, pilotez tous vos équipements depuis votre montre.

Afin d’offrir plus de compatibilité avec ses produits, Samsung a donc mis à jour le système d’exploitation sur ses Galaxy Watch pour accéder à plus de fonctions Smarthings. Concrètement la dernière mise à jour de SmartThings version 1.1.08 présent sur la Galaxy Watch apporte plusieurs améliorations clés et de nouvelles fonctionnalités.

La première fonction pratique est l’accessibilité à la plateforme Smarthings d’un simple « swipe » ou glisser sur l’écran de la montre. Une fois dans la catégorie Smarthings, il est possible au client de sélectionner directement tous les produits connectés de la marque qui ont été ajoutés à votre profil Smarthings.

En outre, le constructeur coréen a étoffé le nombre de produits directement accessible depuis la montre. De fait, précédemment certains appareils comme les thermostats n’étaient pas accessibles depuis la montre.

De même, les Smart Tag de Samsung deviennent désormais eux aussi accessibles depuis la montre. Outre le fait de recevoir les notifications, il sera également possible de contrôler le volume sonore…

A relire : Test : Galaxy Watch 5 De paire avec ses nouveaux smartphones pliables Samsung a aussi présenté ses nouveaux écouteurs les Galaxy Buds 2 Pro (que nous testerons bientôt) et les nouvelles smart Watch: les Galaxy Watch 5…

Toutes vos caméras accessibles depuis votre Galaxy Watch.

Cette mise à jour offre aussi une fonction plus qu’intéressante en matière de sécurité de la maison. De fait, l’utilisateur aura la possibilité de regarder (en direct s’il vous plait) ce que film les caméras de la maison et de la sonnette des caméras Next et Ring (avec prise en charge WebRTC) directement sur leurs poignets.

Prix et Disponibilité.

Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible sur les dernières versions de Galaxy Watch c’est-à-dire la Watch 4, la Watch 4 Classic, la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro. Évidemment, la mise à jour est gratuite.