EZVIZ HP7 Pro 4K : la sonnette intelligente qui reconnaît votre main et filme en ultra HD

Quand quelqu’un sonne chez vous, c’est toujours un peu la surprise. Et si votre sonnette connectée pouvait vous dire exactement qui est là, sans que vous ayez à vous lever ? C’est ce que propose EZVIZ avec son HP7 Pro 4K, une sonnette vidéo ultra HD qui reconnaît la paume de votre main… et filme tout en très haute définition.

EZVIZ, marque bien connue pour ses caméras connectées, continue d’améliorer ses appareils de sécurité domestique. Avec ce nouveau modèle HP7 Pro 4K, elle apporte des solutions pratiques et simples à des petits soucis du quotidien, comme ouvrir la porte quand on a les mains pleines.

Une sonnette qui vous reconnaît… au creux de la main

C’est la petite nouveauté qui fait toute la différence : le HP7 Pro 4K peut reconnaître les veines dans votre main pour vous identifier. C’est rapide, fiable, et très difficile à imiter. Plus besoin de chercher vos clés ou de retenir un code compliqué. Il vous suffit de tendre la main, et la porte s’ouvre.

Une image super nette, même la nuit

En plus d’être une sonnette intelligente, c’est une vraie caméra connectée 4K. Elle filme en ultra HD, donc avec une qualité d’image très précise. Même en pleine nuit, grâce à un mode nuit en couleur, vous voyez clairement qui se trouve devant chez vous. Plus besoin de deviner qui est à l’écran.

Tout contrôler depuis l’intérieur

La sonnette connectée EZVIZ est reliée à un grand écran tactile de 8 pouces placé dans la maison. Vous y voyez les visiteurs, mais vous pouvez aussi y gérer d’autres appareils connectés EZVIZ, consulter les appels manqués, ou donner accès à un proche à distance. Simple, pratique, et centralisé.

Une installation facile et un design discret

Le HP7 Pro 4K s’installe sur un câble déjà existant (comme celui d’un ancien interphone), ce qui évite les gros travaux. Côté look, il reste sobre et élégant, pour ne pas trop attirer l’attention. Il remplace facilement les systèmes plus anciens sans faire « high-tech à tout prix ».

Plusieurs façons d’ouvrir la porte

Outre la reconnaissance de la main, il est possible d’utiliser la reconnaissance faciale, une carte RFID, un code ou même un QR code pour les invités. Et bien sûr, l’application EZVIZ permet d’ouvrir la porte à distance. Chacun peut choisir ce qui lui convient le mieux.

Récapitulatif technique

Image : caméra 4K UHD , vision nocturne en couleur

Accès : paume, visage, code, carte, QR code, application

Écran intérieur : tactile 8″

Connexion : compatible 2 fils (remplacement interphone)

AI intégrée : détection, traitement local des données

Alertes : en temps réel, enregistrement en haute résolution

