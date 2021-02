Samsung One UI 3.1, le constructeur met à jour son interface.

Avec cette nouvelle mise à jour de l’interface utilisateur Samsung One UI 3.1, le constructeur sud-coréen ajoute son interface du Galaxy S21 à sa gamme Galaxy S20 (Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE), la gamme Galaxy Note20 (Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra), le Galaxy Z Fold2 et la gamme Galaxy Z Flip.

Samsung a dévoilé il y a quelque temps maintenant son nouveau smartphone haut de gamme le Galaxy S21. Un nouveau venu qui apporte son lot de nouveautés et de performances. Mais aussi, une interface utilisateur Samsung One UI 3.1 qui regorge de nouvelles fonctionnalités.

Afin d’en faire profiter tous ses clients, le constructeur vient de rendre disponible cette interface à ses clients qui possèdent les versions antérieures à savoir la gamme S20 et Note20.

Samsung One UI 3.1, What new (quoi de neuf)?

Alors ave cette nouvelle interface la marque compte sublimer ses précédents modèles. Alors Samsung nous apporte quelques précisions à ce sujet :

« One UI 3.1 propose de nombreuses innovations liées à l’appareil photo sur le Galaxy S21, pour prendre d’étonnantes photos et vidéos en toute facilité. À la faveur de cette mise à jour, ces expériences sont désormais accessibles à un plus grand nombre. Ainsi, plus aucun moment précieux ne vous échappera grâce à la fonction améliorée Single Take2. En un seul clic, vous capturez une multitude d’images fixes et animées. Vous n’avez plus qu’à choisir lesquelles vous préférez ! »

Autre fonctionnalité qui vient désormais équiper le Galaxy S20, Object eraser. Cette fonctionnalité permet de supprimer des détails indésirables des photos prises, et ce en toute simplicité.

One UI 3.1 est également doté des fonctions « touch autofocus » et « autoexposure controller ». Des fonctions qui vous offrent la possibilité d’améliorer facilement la mise au point et la luminosité de vos photos.

Samsung One UI 3.1, un condensé de fonctionnalités.

Parmi les autres fonctions, il y a : Auto Switch, Private Share, Eye Comfort Shield ou encore Multi Mic Recording. Autant de fonctionnalités qui sont désormais présentent sur la gamme Galaxy S20 (Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE), la gamme Galaxy Note20 (Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra), le Galaxy Z Fold2 et la gamme Galaxy Z Flip.