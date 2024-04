Évolution de l’éclairage domestique : la Smart Flameless Candle Light Bulb de Velaflame

Velaflame s’inscrit comme un acteur novateur dans le domaine de l’éclairage avec son produit, la Smart Flameless Candle Light Bulb. Cette entreprise cherche à intégrer modernité et technologie dans nos intérieurs, tout en conservant l’atmosphère chaleureuse offerte par les éclairages traditionnels.

La Smart Flameless Candle Light Bulb marque un progrès notable dans le secteur de l’éclairage. Par ce produit, Velaflame ajoute à son catalogue une solution imitant l’aspect et le mouvement d’une flamme, d’une bougie sans les désagréments d’une vraie flamme. Cet objet est pensé non seulement comme une source lumineuse, mais également comme un élément décoratif venant compléter la gamme du fabricant.

Caractéristiques de la Smart Flameless Candle Light Bulb

La Smart Flameless Candle Light Bulb est une ampoule équipée de LED sophistiqués, elle imite l’effet scintillant d’une bougie authentique. Elle vient se fixer sur un soquet standard à visser type E14 ou autre.

L’autre détail intéressant c’est l’intégration du Wi-Fi qui rend ainsi l’ampoule compatible avec les applications de maison connectée. Au travers d’une application, il sera possible de régler l’intensité, la couleur, et le scintillement de l’ampoule directement via smartphone. Détail intéressant, la marque annonce une compatibilité avec Alexa, Google Assistant.

Il sera alors possible de venir associer les Smart Flameless Candle Light Bulb à votre domotique de manière par exemple à les faire interagir avec d’autres éléments ou par exemple quand le soir arrive…

Prix et Disponibilité.

Actuellement disponible sur le site Kickstarter au prix de 42€ le pack de deux, les Smart Flameless Candle Light Bulb de Velaflame seront disponible dès le mois d’aout.