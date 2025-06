OPPO A5 5G : le smartphone résistant qui bouscule les standards à prix contenu

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’arrivée en Belgique de l’OPPO A5 5G, un smartphone conçu pour les utilisateurs actifs à la recherche de robustesse, d’autonomie et de performance. À un tarif accessible, ce modèle affiche une fiche technique inattendue pour sa gamme.

La marque OPPO continue de consolider sa présence sur le marché européen avec une stratégie claire : proposer des smartphones fiables, durables et performants, sans faire exploser le budget. L’OPPO A5 5G s’inscrit pleinement dans cette philosophie, tout en mettant l’accent sur la résilience et l’endurance.

Une durabilité conçue pour les conditions extrêmes

Pensé pour durer, l’OPPO A5 5G embarque une certification IP65, synonyme de protection contre l’eau et la poussière. Son boîtier renforcé, combiné à des matériaux soigneusement choisis et des joints d’étanchéité en silicone, permet d’affronter les environnements hostiles : chantiers, pluie, sable ou éclaboussures.

Une conception où chaque détail technique vise la résistance : colle d’étanchéité, mousse absorbante, ports protégés. Le tout offre une protection militaire contre les chocs, validée par la certification MIL-STD 810H.

Batterie longue durée : le pilier de l’autonomie

La marque étoffe son catalogue avec un modèle qui mise gros sur l’autonomie. Doté d’une batterie de 6 000 mAh, le A5 5G peut tenir plus de 508 heures en veille ou 22 heures d’appels écran éteint. Le secret réside dans l’optimisation OPPO des circuits internes via la technologie Central Tab, qui limite la chaleur et améliore les cycles de charge. Mieux encore, cette batterie promet une longévité de 5 ans, en conservant plus de 80 % de sa capacité après 1 700 cycles de recharge.

Recharge rapide 45 W : efficacité au quotidien

Avec la SUPERVOOC 45 W, OPPO propose une recharge rapide capable de recharger le téléphone à 30 % en seulement 21 minutes, et à 100 % en moins d’1h30. Une technologie habituellement réservée à des gammes supérieures, qui trouve ici une place stratégique. Elle permet aux utilisateurs de rester connectés en toutes circonstances, sans longues attentes devant une prise.

Une interface fluide soutenue par l’intelligence artificielle

L’A5 5G embarque le ColorOS 15, enrichi de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Le moteur Trinity Engine et l’assistant Gemini boostent les performances globales, optimisent la gestion des ressources et assurent une fluidité prolongée jusqu’à 48 mois, selon la certification OPPO. À cela s’ajoutent des outils créatifs pilotés par l’IA pour la photo, exploitant un module principal de 50 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra selfie de 8 MP, avec des modes Portrait évolués.

Un écran lumineux et une connectivité sans accroc

Pour le divertissement comme pour la productivité, OPPO mise sur un écran Ultra Bright de 1 000 nits, lisible même en plein soleil. Le mode 300 % Ultra Volume renforce l’audio pour des appels ou vidéos en extérieur. Côté réseau, la fonction Seamless Network Switching 2.0 permet de passer automatiquement entre Wi-Fi et données mobiles selon la stabilité, pour garantir une connexion fluide.

Design fin, poids maîtrisé et finition premium

La série A se distingue par son design fin. L’A5 5G affiche 7,99 mm d’épaisseur pour un poids de 194 g, habillé d’une finition Black Green usinée CNC, au toucher mat-brillant. Ce choix stylistique allie élégance et robustesse, pour séduire un public actif sans renoncer à l’esthétique.

Récapitulatif technique

Écran : Ultra Bright, 1 000 nits

Processeur : MediaTek Dimensity 6300

RAM : 4 Go (extensible virtuellement)

Stockage : 128 Go

Batterie : 6 000 mAh, autonomie 5 ans

Recharge : SUPERVOOC 45 W (30 % en 21 min, 100 % en 84 min)

Résistance : IP65, certification militaire MIL-STD 810H

Appareils photo : arrière 50 MP + 2 MP, avant 8 MP

OS : ColorOS 15 avec assistant IA Gemini

Audio : Mode Ultra Volume 300 %

Connectivité : Wi-Fi/Cellulaire intelligent 2.0

Poids/épaisseur : 194 g, 7,99 mm

Prix : 199 € (version 4 Go + 128 Go)

