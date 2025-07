The Fairphone Gen 6 : un smartphone plus simple, plus juste, pour vous

Fairphone revient avec un nouveau smartphone : The Fairphone Gen 6. Un téléphone pensé pour durer, facile à réparer chez soi, et bon pour la planète. Il promet de belles performances sans sacrifier nos valeurs. Voici ce qu’il faut savoir, sans chichis.

Fairphone, c’est cette marque européenne qui bouscule les codes de l’électronique durable. Depuis 10 ans, elle propose des téléphones éthiques, réparables et fabriqués dans de meilleures conditions. Avec ce nouveau modèle, elle prouve qu’on peut faire un bon smartphone… autrement.

Ce qui change (et ce qui reste simple)

Toujours aussi réparable (et c’est vous qui le faites)

The Fairphone Gen 6 reste fidèle à l’ADN de la marque : il se démonte facilement. Avec un petit tournevis, on peut remplacer l’écran, la batterie ou l’appareil photo. Fini les smartphones qu’on jette dès qu’un bouton lâche. Ici, on garde, on répare, on repart. C’est un téléphone réparable, simple à entretenir soi-même.

Assez puissant pour tout faire (et même plus)

Le téléphone embarque une puce Snapdragon 7s Gen 3. Pas besoin de s’y connaître en processeurs : c’est rapide, fluide, et ça gère bien toutes les applis du quotidien. Pour les photos, un capteur Sony 50 MP fait le travail, même quand la lumière manque. Un bon équilibre entre performance et consommation raisonnée.

Deux jours sans charge ? Oui, c’est possible

Sa batterie amovible tient jusqu’à 53 heures. Et si elle faiblit un jour ? Vous pouvez la changer vous-même, sans aller en boutique. Pratique et économique. L’écran, lui, est fluide (120 Hz), et résistant grâce à une protection en verre renforcé. L’ensemble reste dans la logique d’un smartphone durable.

Un téléphone plus responsable

Fairphone utilise des matériaux recyclés ou extraits dans de bonnes conditions. Cobalt, or, plastique… tout est sourcé pour limiter les dégâts environnementaux et sociaux. L’usine où il est assemblé garantit aussi de meilleurs salaires à ses employés. C’est toute la chaîne qui s’aligne sur les valeurs de technologie responsable.

Un mode pour décrocher quand on en a besoin

Avec le bouton “Fairphone Moments”, on passe d’un smartphone classique à une interface minimaliste. Idéal pour souffler, se concentrer, ou juste profiter de l’instant. On choisit quand on veut être connecté… ou pas. Une vraie manière de reprendre le contrôle sur sa vie numérique.

Le résumé technique facile à lire

Écran : 6,31″ OLED, fluide et résistant

Batterie : jusqu’à 53 h d’autonomie, batterie amovible

Appareil photo : 50 MP, bon même en soirée

Processeur : rapide pour les applis et les jeux

Réparation : pièces remplaçables chez soi

Résistance : pluie, poussière, chutes

Prix : 599 €

