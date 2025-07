Nothing Headphone (1) : le casque circum-auriculaire qui bouscule les codes.

Dans le paysage très codifié des casques audio, Nothing fait irruption avec un modèle qui ne passe pas inaperçu. Le Headphone (1), premier casque circum-auriculaire de la marque londonienne, conjugue design expressif, conception audacieuse et ingénierie sonore de haute volée. Le tout, dans un objet pensé comme une déclaration d’intention.

Avec ce lancement, Nothing confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur singulier de l’électronique grand public. Connue pour ses produits transparents et ses partis pris esthétiques tranchés, la marque étoffe son catalogue avec un casque qui revendique une identité forte autant qu’une performance audio sérieuse.

Un design signature pensé dans les moindres détails

Nothing ne trahit pas ses origines : le Headphone (1) assume une esthétique brute et raffinée, construite autour de matériaux premium comme l’aluminium formé, la mousse à mémoire de forme PU et des composants CNC. Chaque courbe semble dictée par l’ingénierie acoustique, dans une continuité entre style et performance.

Le casque s’éloigne des commandes tactiles habituelles pour adopter un trio de commandes physiques : le Roller, le Paddle et un bouton personnalisable. Cette interface mécanique, intégrée de façon fluide au design, privilégie la précision, l’intuition et l’ergonomie, pour un usage quotidien sans friction.

Une acoustique conçue avec KEF

En coulisses, c’est un nom légendaire qui accompagne Nothing : KEF, fort de 60 ans d’expertise en audio haute-fidélité. Ensemble, ils ont mis au point un haut-parleur de 40 mm sur mesure, destiné à offrir un son riche et immersif, équilibrant basses profondes, médiums clairs et aigus nets, que ce soit en mode ANC, Transparence ou Audio Spatial.

Le Headphone (1) introduit aussi une spatialisation dynamique avec suivi de tête intégré, transformant n’importe quelle source en une scène sonore à 360°. À cela s’ajoute la compatibilité Hi-Res Audio, LDAC, lecture sans perte via USB-C, et prise jack 3,5 mm : tout est pensé pour les audiophiles exigeants.

ANC adaptatif et qualité d’appel optimisée par l’IA

La marque complète son approche technique avec une annulation active du bruit (ANC) dynamique, basée sur deux micros adaptatifs. Cette technologie ajuste la suppression du bruit selon l’environnement sonore. Le mode Transparence, quant à lui, permet de rester connecté à ce qui vous entoure sans retirer le casque.

Pour les appels, quatre microphones ENC, boostés par une IA entraînée sur plus de 28 millions de situations sonores, assurent une clarté vocale impressionnante, même dans un open space bruyant ou sur un quai de métro.

Une autonomie taillée pour le quotidien

Nothing promet jusqu’à 35 heures d’écoute avec ANC activé, et une charge express de 5 minutes suffit à récupérer 2h15 de lecture. Grâce au Bluetooth 5.3, à la connexion multipoint et au Fast Pair, le passage d’un appareil à un autre s’effectue sans latence ni coupure. De quoi satisfaire aussi bien les professionnels nomades que les mélomanes multitâches.

Personnalisation audio poussée et commandes intelligentes

L’expérience utilisateur s’enrichit avec Channel Hop, une fonction exclusive de Nothing qui permet, via le bouton personnalisable, de basculer rapidement entre applications audio sans passer par les menus. On peut aussi déclencher des assistants vocaux, capturer des idées vocales via Essential Space, ou configurer le casque à son goût à l’aide de l’égaliseur avancé à 8 bandes.

Récapitulatif technique

Haut-parleur dynamique de 40 mm conçu avec KEF

Modes audio : ANC, Transparence, Audio Spatial avec suivi de tête

Matériaux : aluminium formé, plastique durable, mousse PU à mémoire de forme

Commandes physiques : Roller, Paddle, Bouton personnalisable

Connectivité : Bluetooth 5.3, Fast Pair, USB-C, jack 3,5 mm

Audio : Hi-Res, LDAC, lecture sans perte, spatialisation 360°

ANC adaptatif + mode Transparence

4 micros ENC avec IA (plus de 28M scénarios)

Autonomie : 35h avec ANC, charge rapide 5 min = 2h15

App Nothing X : égaliseur 8 bandes, Channel Hop, Essential Space

Prix : 299 €, disponible en noir ou blanc

Précommande : dès le 4 juillet 2025 sur nothing.tech

Lancement officiel : 15 juillet 2025

