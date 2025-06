Nothing Phone (3) : sortie officielle annoncée pour le 1er juillet

Le constructeur londonien Nothing vient de lever le voile sur la date de présentation de son nouveau smartphone. Le Nothing Phone (3), qui succédera au Phone (2), sera officiellement dévoilé le 1er juillet à 19h00. Un événement très attendu par les amateurs de design épuré et d’innovation technologique.

La marque Nothing, fondée par Carl Pei, co-créateur de OnePlus, s’est rapidement imposée comme un acteur original dans l’univers mobile. Son approche audacieuse du design, avec ses interfaces transparentes et son écosystème minimaliste, séduit une communauté fidèle. Chaque lancement suscite une attente palpable.

Nothing Phone (3) : un design toujours plus affirmé

Nothing reste fidèle à son ADN visuel. Le Nothing Phone (3) devrait conserver l’aspect transparent qui a marqué les esprits depuis le premier modèle. Des fuites récentes laissent entrevoir une évolution plus raffinée de la glyph interface, ces bandes LED interactives au dos du smartphone. Cette fois, elles pourraient offrir de nouvelles fonctionnalités liées à la productivité et aux notifications intelligentes.

La gamme du constructeur s’agrandit, mais avec mesure. Le Phone (3) ne semble pas vouloir bouleverser la hiérarchie des smartphones Android, mais plutôt consolider l’identité visuelle et fonctionnelle que Nothing a su développer avec soin.

Un processeur de nouvelle génération en approche ?

Si Nothing suit sa logique d’intégration progressive, le Phone (3) pourrait bénéficier d’une puce Snapdragon 8s Gen 3 ou une alternative premium signée Qualcomm. Ce choix permettrait d’assurer des performances élevées tout en maîtrisant la consommation énergétique. La marque étoffe son catalogue avec une promesse de fluidité et de réactivité, sans céder à la surenchère technologique.

Le Phone (2) offrait déjà une belle expérience sous Android avec une interface Nothing OS dépouillée mais efficace. On peut s’attendre à ce que le Phone (3) en reprenne les bases, tout en intégrant des optimisations logicielles liées à l’intelligence artificielle, en phase avec les tendances actuelles.

Un écran OLED plus lumineux et fluide

Selon plusieurs sources, le Nothing Phone (3) devrait être doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme son prédécesseur. Toutefois, la luminosité maximale pourrait être revue à la hausse pour offrir une meilleure lisibilité en extérieur. L’entreprise londonienne continuerait ainsi d’affiner ses choix technologiques tout en assurant une cohérence de gamme.

Un soin particulier serait porté à la calibration des couleurs, à la gestion du contraste et à la fluidité d’affichage. Ces améliorations viseraient à renforcer l’expérience visuelle sans alourdir l’interface, toujours très proche de l’Android stock.

Photo et vidéo : vers une polyvalence maîtrisée

La partie photo est souvent le talon d’Achille des smartphones alternatifs. Nothing pourrait relever le défi avec un module double capteur de 50 Mpx, optimisé pour les conditions de basse lumière et la stabilisation vidéo. La marque semble vouloir proposer une expérience photo simple mais efficace, loin des modes marketing complexes et souvent inutilisés.

On attend également un effort sur le traitement logiciel, avec une meilleure gestion du HDR, de la colorimétrie et de la mise au point en vidéo. Une caméra frontale de 32 Mpx est également pressentie pour les appels vidéo et les selfies, avec un accent mis sur la netteté et le naturel.

Autonomie et recharge : la maîtrise avant la puissance

Le Phone (2) avait convaincu par son autonomie équilibrée et sa charge rapide à 45 W. Nothing pourrait maintenir ce cap avec une batterie de 4700 mAh et des temps de recharge optimisés. La recharge sans fil et le partage d’énergie devraient toujours être de la partie, confortant la marque dans son approche pratique et cohérente.

Plutôt que de suivre la course aux watts, Nothing choisirait une stratégie d’optimisation énergétique, avec une interface plus économe et des ajustements intelligents de la consommation selon l’usage.

Récapitulatif technique (à confirmer)

Écran OLED 6,7 pouces, 120 Hz, HDR10+

Processeur Snapdragon 8s Gen 3 (à confirmer)

8 à 12 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage

Double capteur photo 50 Mpx, caméra frontale 32 Mpx

Batterie 4700 mAh, recharge rapide 45 W, sans fil 15 W

Glyph interface évoluée au dos

Android 14 avec Nothing OS 3.0

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleurs stéréo, certification IP54

Compatible 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

