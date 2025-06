Éclairage connecté : le projecteur mural Play Wall Washer de Philips illumine vos intérieurs avec précision

Invisible mais essentiel, le projecteur mural Play Wall Washer s’impose comme un allié discret pour transformer vos ambiances lumineuses. Pensé pour enrichir les espaces sans les encombrer, ce luminaire connecté s’intègre dans les moindres recoins pour offrir une lumière d’ambiance personnalisable, fluide et connectée.

Philips étoffe son écosystème Hue avec le projecteur Play Wall Washer. Décliné dans la gamme White and Color Ambiance, il illustre la volonté de la marque de rendre la lumière aussi malléable qu’un élément de design. Philips poursuit ainsi son ambition : faire dialoguer innovation et esthétique.

L’éclairage mural intelligent, entre fonctionnalité et atmosphère

Le projecteur mural Play Wall Washer ne se contente pas d’éclairer. Il scénarise la lumière. Grâce à la technologie Hue White and Color Ambiance, ce modèle propose une palette de 16 millions de couleurs et une large gamme de blancs, du plus chaud au plus froid. Fixé au mur, il crée des jeux de lumière indirecte, soulignant les volumes ou accentuant les zones clés d’un intérieur.

A relire : Philips Welcome Eye Connect 3 : Une Nouvelle Référence en Visiophonie Connectée L’arrivée du Philips Welcome Eye Connect 3 marque une avancée notable dans le domaine de la sécurité résidentielle, combinant une qualité d’image en 3K avec des fonctionnalités intelligentes et une gestion des…

Design discret pour intégration maximale

Minimaliste et sobre, le design du Play Wall Washer s’adapte à tous les styles. Compact, il peut être fixé au mur, posé verticalement ou horizontalement. Cette souplesse d’installation en fait un projecteur polyvalent, aussi à l’aise derrière un téléviseur que dans un couloir. Philips soigne ici l’ergonomie pour garantir une intégration visuelle sans rupture.

Connexion à l’univers Philips Hue

Compatible avec le Pont Hue, le projecteur mural Play Wall Washer s’insère naturellement dans un système domotique existant. Il est contrôlable via l’application Hue, les assistants vocaux (Google Assistant, Alexa, Siri) ou encore avec une télécommande dédiée. En quelques gestes, on crée une scène lumineuse ou on synchronise l’éclairage avec la musique ou les images, pour une expérience immersive complète.

Économies d’énergie et longévité

Le Play Wall Washer embarque une technologie LED à faible consommation et promet une durée de vie estimée à 25 000 heures. Il s’inscrit dans une démarche écoresponsable, réduisant la facture énergétique tout en offrant un éclairage de qualité. C’est un choix réfléchi pour ceux qui veulent conjuguer confort lumineux et conscience énergétique.

Un projecteur, plusieurs usages

Utilisé seul ou en complément d’un système Hue plus vaste, le Play Wall Washer trouve sa place dans une multitude d’usages : ambiance cinéma, éclairage d’appoint, rétroéclairage mural ou éclairage d’un tableau. Il se plie aux envies de l’utilisateur grâce à sa programmabilité avancée et son contrôle à distance.

Récapitulatif technique

Type de produit : Projecteur mural connecté

Technologie : LED White and Color Ambiance

Couleurs disponibles : 16 millions + gamme complète de blancs

Installation : Murale, horizontale ou verticale

Connectivité : Pont Hue, Bluetooth, application mobile, assistants vocaux

Puissance : 6,6 W

Flux lumineux : Jusqu’à 530 lumens

Durée de vie : 25 000 heures

Compatibilité : iOS, Android, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit

Dimensions : 253 x 36 x 44 mm

Consommation en veille : < 0,5 W

Mots-clés : projecteur mural Play Wall Washer, Philips Hue, éclairage connecté, lumière d’ambiance, ampoule LED, Hue White and Color, installation murale, lumière personnalisable, domotique Philips

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.