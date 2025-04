Amy® sun protect io : un point de commande intelligent pour mieux gérer la chaleur intérieure

Face aux épisodes de chaleur de plus en plus fréquents, la gestion thermique des logements devient une nécessité. Pour y répondre, Somfy propose une nouvelle solution simple et autonome : Amy® sun protect io, un dispositif qui régule l’ouverture des volets roulants en fonction de la température intérieure.

Somfy, spécialiste reconnu de la domotique, enrichit sa gamme avec Amy® io, une série de points de commande conçus pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort thermique des habitations, sans connexion Internet obligatoire.

Une gestion automatique de la température

Le modèle Amy® sun protect io intègre un capteur de température intérieure et un système automatisé. Lorsqu’une hausse rapide de température est détectée, le dispositif ferme les volets roulants à 80 %, permettant de limiter la montée en chaleur dans la pièce. Cette réponse automatique ne nécessite ni intervention manuelle, ni programmation préalable.

Utilisation sans Internet, simplicité d’installation

Ce point de commande fonctionne de manière autonome, sans avoir besoin d’une box domotique ni d’une connexion Internet. Il convient particulièrement aux utilisateurs recherchant une solution simple et directe pour limiter l’échauffement de leur intérieur, tout en réduisant le recours à la climatisation.

Intégration possible avec la box TaHoma Switch

Pour une gestion plus poussée, le produit peut être associé à la box domotique TaHoma Switch. Cette combinaison permet de réguler les volets roulants selon la saison : en été pour éviter la chaleur, et en hiver pour profiter des apports gratuits du soleil, tout en réduisant les dépenses énergétiques globales.

Réglages personnalisables selon les préférences

Le système permet à l’utilisateur de modifier le seuil de température qui déclenche la fermeture partielle des volets, ainsi que le pourcentage d’abaissement. Ces réglages offrent une adaptabilité en fonction des préférences personnelles et des particularités de chaque pièce ou habitation.

Une approche respectueuse de l’environnement

Somfy a conçu Amy® io selon une démarche d’éco-conception. Cela implique une réflexion sur l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. Le dispositif est équipé d’une batterie avec une durée de vie de 5 ans, et bénéficie d’une garantie constructeur de 5 ans, ce qui contribue à sa durabilité.

Récapitulatif technique

Produit : Amy® sun protect io

Capteur : Température intérieure

Fonction : Fermeture automatique des volets à 80 % en cas de hausse de température

Autonomie : Fonctionne sans Internet ni box

Compatibilité : TaHoma Switch (en option)

Personnalisation : Température de déclenchement et niveau de fermeture

Conception : Éco-conçue

Batterie : Autonomie de 5 ans

Garantie : 5 ans

Prix conseillé : 90,97 € TTC

Disponibilité : Réseau de fabricants et installateurs professionnels

