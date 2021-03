Surface Laptop 4 prévu pour le mois d’avril ?

Microsoft devrait-il nous proposer une Surface Laptop 4 ? C’est en tout cas ce que laissent penser certains benchmarks qui ont fourni quelques informations sur le futur PC portable hybride du géant américain.

Microsoft a su trouver son public avec son ordinateur portable hybride, le Surface Laptop. Un mélange entre une tablette et un ultrabook. Désormais il semblerait que la marque soit en passe de nous proposer prochainement une nouvelle version, le Surface Laptop 4.

Cette information fait partie de certaines fuites qui sont apparues. Cette fois, grâce à GeekBench 5, on en apprend encore un peu plus sur cette nouvelle version.

Processeur, et données techniques pour ce Surface Laptop 4 ?

Ainsi, le système affiche très clairement la mention « Microsoft Corporation Surface Laptop 4 ». L’appareil sera équipé de Windows 10. Pour ce qui est du processeur embarqué, Microsoft aurait choisi un processeur Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2.42 GHz (Tiger Lake-U).

Pour ce qui est de la mémoire vive, Microsoft a opté pour ce nouveau Surface Laptop 4 pas moins de 8 Go avec de la DDR4. Pour le reste, si on se base sur le Surface Laptop 3, on peut supposer que ce nouveau Surface Laptop 4 embarquera lui aussi un écran tactile de 13,4 pouces. Une version avec un écran tactile de 15 pouces devrait sans doute aussi être proposée.

La capacité de stockage devrait être au minimum 256 Go voir plus. D’autant que le prix des SSD a fortement chuté. En effet, désormais il est possible d’acquérir un SSD de 1 To pour seulement 100€.

Connectivité à la pointe.

On retrouvera surement sur ce dernier venu une solution Wi-Fi qui devrait embarquer du Wi-Fi 6 (alias 802.11ax). De quoi se connecter sur un réseau intégrant la dernière norme Wi-Fi. Pour le Bluetooth ont aura surement droit à du Bluetooth 5.0. L’autonomie du futur Surface Laptop 4 devrait très certainement tenir allégrement les 12 heures après une pleine charge.

Surface Laptop 4, prix et disponibilité.

Aucune information n’a encore été dévoilée par Microsoft pour ce qui est de la sortie de ce nouveau modèle. Cependant sur base de différentes analyses, il se peut que Microsoft propose ce nouveau venu pour le mois d’avril. Pour ce qui est de son prix, on peut s’attendre à un prix allant de 1000€ à 1700€ selon la configuration choisie par le client.