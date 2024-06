La serrure connectée Linus L2 de Yale s’ouvre à l’écosystème SmartThings de Samsung

La nouvelle serrure connectée Linus L2 de Yale s’intègre désormais à l’écosystème SmartThings de Samsung, facilitant encore plus l’accès sans clé à la maison.

Yale, fournisseur de solutions de sécurité domestique intelligentes, enrichit son catalogue avec la serrure connectée Linus L2, qui peut désormais s’intégrer au système multi-appareils SmartThings de Samsung.

Une collaboration stratégique pour une maison plus intelligente

L’intégration de la serrure connectée Linus L2 à l’écosystème SmartThings de Samsung permet aux utilisateurs de gérer leurs appareils connectés via une seule application. En utilisant SmartThings, les propriétaires peuvent contrôler la serrure à distance, vérifier son état et la verrouiller ou la déverrouiller à distance. Cette fonctionnalité de contrôle à distance est rendue possible grâce au Wi-Fi intégré dans la serrure.

