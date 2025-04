Giant Stream6 : un routeur Wi-Fi 6 intelligent et sécurisé signé Wavlink

Le marché des équipements réseau domestique continue de s’élargir avec l’arrivée de nouveaux modèles intégrant les dernières normes de connectivité. Parmi eux, le Giant Stream6 de Wavlink se positionne comme une solution complète, combinant la technologie Wi-Fi 6, l’intelligence artificielle, la compatibilité Mesh et un support avancé de la sécurité réseau.

Wavlink, fabricant d’équipements réseau, propose depuis plusieurs années des produits destinés à améliorer la connectivité domestique et professionnelle. Avec le lancement du Giant Stream6, l’entreprise met l’accent sur les performances, la gestion automatisée et la sécurité des données.

Wi-Fi 6 : une vitesse de connexion élevée

Le Giant Stream6 prend en charge la norme Wi-Fi 6 (802.11ax), permettant des vitesses allant jusqu’à 4 803 Mbps sur la bande de fréquence 5,8 GHz, et jusqu’à 1 147 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Cette technologie assure une bande passante accrue, une meilleure gestion des appareils connectés simultanément et une latence réduite.

Intelligence artificielle pour l’optimisation réseau

Le routeur intègre une intelligence artificielle chargée de gérer dynamiquement la qualité d’expérience (QoE). Ce système permet de répartir la bande passante de manière adaptée selon l’utilisation des différents appareils connectés, ce qui peut contribuer à améliorer la fluidité de navigation ou la stabilité des connexions pendant les appels ou les sessions de jeu.

Fonctionnalité Mesh pour une couverture étendue

Le Giant Stream6 est compatible avec la technologie Mesh, permettant de créer un réseau maillé avec un seul nom Wi-Fi. Cette approche vise à proposer une couverture réseau homogène dans l’ensemble d’un logement ou d’un espace professionnel, en supprimant les zones sans signal.

Sécurité et support VPN

Le routeur prend en charge plusieurs protocoles VPN, contribuant à la sécurisation des connexions. Il est également doté de fonctions de pare-feu, de contrôle parental et de gestion des appareils connectés, afin de permettre une utilisation plus maîtrisée et plus sûre du réseau.

Connectique complète et haut débit filaire

En plus de ses fonctionnalités sans fil, le Giant Stream6 est équipé de plusieurs ports Ethernet :

1 port WAN de 2 500 Mbps

1 port LAN de 2 500 Mbps

3 ports LAN de 1 000 Mbps

Ces ports offrent des options de connexion filaire rapide pour les postes nécessitant une bande passante constante, comme les PC de bureau, les serveurs ou les consoles de jeu.

Récapitulatif technique

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)

Débit maximum : 4 803 Mbps (5,8 GHz) + 1 147 Mbps (2,4 GHz)

Technologie Mesh : prise en charge d’un réseau maillé

IA QoE : optimisation automatique de la bande passante

Support VPN : sécurité réseau renforcée

Connectique : 1x WAN 2 500 Mbps 1x LAN 2 500 Mbps 3x LAN 1 000 Mbps

Sécurité : pare-feu, contrôle parental, gestion des appareils

