Test : Samsung Galaxy Book4 360

Dans ce test, nous allons vous présenter le Samsung Galaxy Book4 360. Il s’agit d’un ordinateur portable avec un écran qui se retourne à 360°. Ce Samsung Galaxy Book4 360 vient renouveler le modèle 360 de la gamme Galaxy Book3.

Préambule.

Samsung continue d’innover avec ses produits et n’est plus une marque à présenter. On la retrouve aussi bien dans des domaines comme l’électroménager ou encore les téléviseurs, mais la marque est surtout connue pour ses smartphones. Avec cette gamme de PC portables, Samsung élargit son offre et propose une fois de plus des produits bien étudiés et soignés. Ce Galaxy Book4 360 que nous vous présentons dans ce test attire déjà l’attention par sa taille assez large tout en restant compact. Le stylet qui l’accompagne nous intrigue déjà, mais nous allons voir cela en détail plus tard dans ce test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

modèle testé: Galaxy Book4 360 – NP750QCK

Windows 11 Famille

Châssis : Aluminium

Dimensions : Largeur : 35,5 cm Profondeur : 22,8 cm Épaisseur : 1,3 cm

Poids : 1,46 Kg

Taille de l’écran : 15,6″ AMOLED

Processeur : Intel Core i7 150U 1,8 GHz

RAM : 16 Go

Carte graphique : Intel Graphics

Disque dur : SSD 512 Go

Connectique : 1x USB-A 2x USB-C (Thunderbolt 4) Prise Jack 3,5 mm Lecteur de carte microSD Port HDMI 2.1

Batterie : 68 Wh

Caméra : Full HD

Clavier : Rétroéclairé

Connectivité sans fil : WiFi 6E Bluetooth 5.3



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Samsung Galaxy Book4 360

Stylet

Chargeur USB-C

Petit tour du propriétaire

Vous me direz, rien d’extraordinaire, c’est un PC portable. Certes, mais quelques détails sont bien pensés et parfois absents chez les concurrents.

On commence par la face avant quand celui-ci est fermé : on reste dans la sobriété, avec juste un petit logo Samsung. Une fois ouvert, on admirera la dalle de 15,6 pouces AMOLED au format 16:9. Sur le haut de l’écran, on retrouve une webcam Full HD. Pour moi, le PC paraît gigantesque, car j’ai l’habitude de plus petits formats comme mon Dell XPS de 13 pouces, mais malgré la taille, ce PC reste léger et rentrera dans mon sac à dos.

On retrouve également un clavier rétroéclairé avec un pavé numérique et un grand touchpad.

Côté connectique, on a deux USB-C (Thunderbolt 4) et, alors que pour certaines marques, on aurait déjà fait le tour, ici, on trouve en plus sur le côté gauche un HDMI 2.1. Sur le côté droit, un port jack, un USB-A et un lecteur de carte microSD.

Sous l’appareil, rien d’extraordinaire : quatre patins assurent la stabilité de l’appareil et une petite grille permet à celui-ci de respirer. Sur le haut de la charnière 360°, on trouve aussi une extraction d’air pour éviter toute surchauffe de l’appareil.

L’écran étant retournable à 360°, on peut s’en servir en mode « tente » pour regarder un film par exemple ou visionner une présentation avec un collègue. Le mode tablette est appréciable pour lire des news ou encore faire des croquis avec le stylet fourni.

En parlant de ce stylet, il est magnétique et attachable au dos de l’écran. Attention toutefois à le ranger soigneusement en cas de transport.

Installation / Configuration.

La première chose que l’on remarque en prenant l’appareil en main, c’est son format 16:9 avec des dimensions de 35,5 cm sur 22,8 cm, c’est un peu plus grand qu’une feuille A4 ! L’épaisseur quant à elle est dans la norme avec 1,3 cm.

Pour l’installation et la configuration, il suffit d’ouvrir le PC et d’appuyer sur le bouton d’alimentation, qui fait aussi office de lecteur d’empreinte. On arrive alors sur l’écran de configuration de Windows 11 qui nous guidera pour configurer un compte utilisateur et pouvoir utiliser ce nouveau Samsung Galaxy Book4 360.