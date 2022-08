Acer Chromebook Vero 514, un nouveau PC portable écoresponsable.

Avec ce nouvel Acer Chromebook Vero 514, le fabricant d’ordinateurs portables élargit une fois de plus sa gamme de Chromebook tout en jouant la carte de l’écologie.

Acer fait partie des acteurs majeurs dans le monde de l’informatique et plus particulièrement sur le marché des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. La marque possède en outre gamme dédiée au gaming. Cette fois c’est dans le segment des Chromebook que le constructeur revient pour la rentrée scolaire.

Acer Chromebook Vero 514, du Chromebook écologique ?

CE nouveau venu entre dans la gamme « Vero » de la marque. Une gamme qui adopte la politique de développement durable Earthion d’Acer. Pour les plus curieux, on les invite à se rendre sur le site du constructeur pour en savoir plus sur Earthion.

Mais bon, ce que vous devez savoir malgré tout c’est que ce nouvel ordinateur portable d’Acer est composé de 30 % de plastique PCR et son emballage en carton est recyclé à 90 %. 30% de plastique PCR est utilisé pour le châssis et le contour de l’écran et 50% pour les touches du clavier et les haut-parleurs de l’ordinateur portable. Du plastique qui est collecté dans les eaux océaniques.

Autant de critères qui ont pour objectif de permettre à la fois de recycler le plastique actuel, mais aussi lorsqu’il sera temps de remplacer votre Acer Chromebook Vero 514. Détail intéressant, le châssis est certifié MIL-STD 810H (résistant aux chocs).

Intel® Core™ de 12e génération et écran full HD.

Pour ce qui est de la partie plus technique de ce nouveau venu chez Acer, il est propulsé par un processeur Intel® Core™ de 12e génération. Pour ce qui est de la mémoire et du stockage, plusieurs configurations sont possibles selon le choix du client. Concernant l’écran, le choix d’Acer s’est porté sur un écran Full HD de 14 pouces avec une gamme de couleurs sRGB de 100 % et une luminosité de 300 nits.

À noter que la dalle de l’écran est une dalle Corning Gorilla Glass antireflet et qu’il est possible en option d’opter pour un écran tactile. Pour ce qui est de la carte graphique, le choix s’est porté vers une carte graphique Intel® Iris® Xe.

Pour ce qui est de la connectivité, accessoires et de la connectique on notera la présence de deux ports USB Type-C, d’un port USB 3.2 Type-A et d’un port HDMI. L’Acer Chromebook Vero 514 est également doté d’une caméra Full HD à réduction des reflets et d’un son DTS avec Smart Amplifier permettent des vidéoconférences de haute qualité.

On finira par la technologie que nous préférons, à savoir le Wi-Fi. Pour cet ordinateur portable, Acer a intégré du Wi-Fi 6, la toute dernière norme en date qui permettra de se connecter à Internet avec un débit des plus rapide.

Prix et Disponibilité.

L’ordinateur portable Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T) sera disponible en région Benelux au mois de novembre, à partir de 599€, prix conseillé TTC.