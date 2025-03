Acer Iconia Tab P11 : une tablette polyvalente pour toute la famille

Les tablettes sont devenues des outils du quotidien, adaptées aussi bien au travail qu’aux loisirs. L’Acer Iconia Tab P11 se présente comme une solution polyvalente avec un écran 11 pouces 2K, un processeur MediaTek octa-core, ainsi qu’une autonomie prolongée. Conçue pour répondre aux besoins variés des utilisateurs, elle vise un usage familial, éducatif et multimédia.

Design et ergonomie

L’Acer Iconia Tab P11 adopte un design sobre et fonctionnel. Sa housse de protection fournie protège l’appareil des chocs et sert également de support ajustable, facilitant l’utilisation en mode paysage. Avec son format compact et léger, elle est adaptée à une utilisation prolongée sans inconfort.

Un écran 11 pouces 2K pour un affichage confortable

La tablette est équipée d’un écran IPS de 11 pouces avec une résolution 2K WUXGA (2000 x 1200). Cet affichage assure une bonne restitution des couleurs et une netteté appréciable pour le visionnage de contenus multimédias, la lecture et la navigation web. Son format permet une utilisation individuelle ou partagée, par exemple pour regarder des vidéos en famille.

Acer Iconia Tab P11, Performances et stockage adaptés à un usage varié

L’Iconia Tab P11 intègre un processeur MediaTek MT8781 octa-core, accompagné de 8 Go de RAM, ce qui garantit une navigation fluide entre les applications. Cette configuration convient pour des tâches courantes, telles que le streaming, la navigation web et les visioconférences.

Le stockage interne de 128 Go, extensible via carte microSD jusqu’à 512 Go, permet de conserver un grand nombre d’applications, photos et vidéos sans problème d’espace.

Autonomie prolongée et charge rapide

Avec une batterie de 8000 mAh, la tablette offre jusqu’à 13 heures d’autonomie, ce qui permet une utilisation prolongée sans avoir à la recharger fréquemment. Elle est également compatible avec la charge rapide 20W, réduisant ainsi le temps d’attente pour retrouver une pleine autonomie.

Connectivité et qualité audio

L’Acer Iconia Tab P11 est dotée de plusieurs options de connectivité :

Wi-Fi rapide pour un accès internet fluide,

pour un accès internet fluide, Bluetooth 5.2 pour la connexion d’accessoires sans fil,

pour la connexion d’accessoires sans fil, USB-C pour le transfert de données et la recharge,

pour le transfert de données et la recharge, Prise jack permettant d’utiliser un casque filaire.

Le système audio comprend quatre haut-parleurs et un double microphone, optimisant l’expérience sonore pour le visionnage de vidéos, les appels vidéo et l’écoute musicale.

Un appareil adapté à toute la famille

Cette tablette est pensée pour convenir à divers profils d’utilisateurs :

Pour les enfants : compatibilité avec les applications éducatives et interface intuitive sous Android 14 .

: compatibilité avec les applications éducatives et interface intuitive sous . Pour les adultes : un outil permettant la gestion des emails, des réseaux sociaux et des tâches administratives .

: un outil permettant . Pour toute la famille : un appareil polyvalent adapté à la maison comme aux déplacements.

Récapitulatif technique

Écran : 11 pouces IPS, 2K WUXGA (2000 x 1200)

: 11 pouces IPS, 2K WUXGA (2000 x 1200) Processeur : MediaTek MT8781 octa-core

: MediaTek MT8781 octa-core RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go, extensible jusqu’à 512 Go via microSD

: 128 Go, extensible jusqu’à 512 Go via microSD Batterie : 8000 mAh, autonomie jusqu’à 13 heures

: 8000 mAh, autonomie jusqu’à 13 heures Recharge : charge rapide 20W

: charge rapide 20W Son : 4 haut-parleurs, double microphone

: 4 haut-parleurs, double microphone Connectivité : Wi-Fi rapide, Bluetooth 5.2, USB-C, prise jack

: Wi-Fi rapide, Bluetooth 5.2, USB-C, prise jack Accessoires : housse de protection incluse

: housse de protection incluse Système d’exploitation : Android 14

