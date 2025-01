Galaxy Book5 Pro : Samsung enrichit sa gamme avec un PC ultraportable performant et intelligent

Le marché des PC portables premium accueille un nouveau venu avec le Galaxy Book5 Pro, présenté par Samsung comme un modèle alliant design épuré, performance et intelligence artificielle. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à renforcer la présence de la marque dans le segment des ultraportables haut de gamme.

Depuis plusieurs années, Samsung étoffe son portefeuille de produits technologiques en explorant de nouveaux domaines. Avec le Galaxy Book5 Pro, la marque continue d’innover en proposant un appareil qui s’intègre parfaitement dans son écosystème connecté.

Design raffiné et mobilité optimisée

Le Galaxy Book5 Pro mise sur une esthétique minimaliste, caractérisée par des lignes fines et un châssis en aluminium robuste. Avec un poids plume de moins de 1,5 kg et une épaisseur réduite, ce modèle se positionne comme un compagnon idéal pour les utilisateurs nomades. Disponible en plusieurs coloris élégants, il conjugue sobriété et modernité pour séduire un public exigeant.

L’écran AMOLED de 15,6 pouces offre une résolution 3K, permettant une qualité d’affichage exceptionnelle. Ce choix garantit des couleurs riches et un contraste élevé, idéal pour le visionnage de contenu multimédia ou le travail graphique.

Performances au rendez-vous grâce aux derniers processeurs

Sous le capot, Samsung équipe le Galaxy Book5 Pro des processeurs Intel Core de 13e génération, optimisés pour gérer des charges de travail intenses tout en assurant une faible consommation énergétique. Couplé à 16 Go de RAM LPDDR5 et un stockage SSD ultra-rapide pouvant atteindre 1 To, l’appareil est conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des créateurs de contenu.

Grâce à la carte graphique Intel Iris Xe, les utilisateurs bénéficient d’une puissance suffisante pour des tâches créatives, comme le montage vidéo ou la retouche photo.

Intelligence artificielle intégrée pour une expérience connectée

Le Galaxy Book5 Pro se distingue également par l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser l’expérience utilisateur. Par exemple, le mode IA ajuste automatiquement la luminosité et les performances selon les conditions d’utilisation, garantissant ainsi une autonomie prolongée.

Samsung propose également une fonctionnalité de collaboration intelligente avec ses autres appareils. Grâce à l’écosystème Galaxy, il est possible de partager facilement des fichiers, d’utiliser un smartphone comme second écran ou encore de synchroniser les applications via Samsung DeX.

Connectivité et autonomie : toujours prêt à l’emploi

La connectivité avancée est au cœur du Galaxy Book5 Pro, avec la prise en charge du Wi-Fi 7 et des ports variés (USB-C, HDMI, lecteur microSD). Cette configuration permet une grande polyvalence pour les utilisateurs professionnels et multimédia.

En matière d’autonomie, le PC portable promet une utilisation prolongée de près de 16 heures grâce à une batterie de 76 Wh, idéale pour les longues journées de travail ou de voyage. De plus, la charge rapide USB-C permet de récupérer 50 % d’énergie en seulement 30 minutes.

Un écosystème Samsung de plus en plus complet

Avec le Galaxy Book5 Pro, Samsung ne se contente pas de lancer un nouvel ordinateur portable. La marque ambitionne de renforcer la cohésion de son écosystème Galaxy, en offrant une intégration fluide avec ses smartphones, tablettes et montres connectées. Cette stratégie répond à une demande croissante des consommateurs pour des solutions technologiques interconnectées.

Samsung continue de diversifier son offre en se concentrant sur l’innovation et l’expérience utilisateur. Le Galaxy Book5 Pro en est un exemple convaincant, combinant design soigné, performance et intelligence artificielle dans un appareil premium.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 15,6 pouces, résolution 3K

: AMOLED 15,6 pouces, résolution 3K Processeur : Processeur Intel® Core™ Ultra 7/5 (Intel EVO™)

: Processeur Intel® Core™ Ultra 7/5 (Intel EVO™) Carte graphique :Intel® Arc™ Graphics (partagé)

:Intel® Arc™ Graphics (partagé) RAM : 16 Go LPDDR5

: 16 Go LPDDR5 Stockage : Jusqu’à 1 To SSD

: Jusqu’à 1 To SSD Système d’exploitation : Windows 11

: Windows 11 Connectivité sans fil : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ports : USB-C, HDMI, lecteur microSD, prise jack 3,5 mm

: USB-C, HDMI, lecteur microSD, prise jack 3,5 mm Batterie : 76 Wh, charge rapide USB-C (50 % en 30 minutes)

: 76 Wh, charge rapide USB-C (50 % en 30 minutes) Autonomie : Jusqu’à 16 heures

: Jusqu’à 16 heures Dimensions et poids : Moins de 1,5 kg, design fin en aluminium

: Moins de 1,5 kg, design fin en aluminium Fonctionnalités intelligentes : Samsung DeX, partage rapide, IA embarquée

: Samsung DeX, partage rapide, IA embarquée Couleurs disponibles : Gris graphite, argent mystique

: Gris graphite, argent mystique Compatibilité : Écosystème Galaxy (smartphones, tablettes, montres connectées)

