Test : Galaxy Z flip 4, il tient dans la poche !!!

Samsung nous revient ici avec la dernière version de son smartphone pliable horizontalement, le Galaxy Z flip 4

Préambule.

Samsung a maintenant pris l’habitude de nous faire plusieurs conférences par an, une pour la série S et l’autre pour la série Z qui sont les modèles pliables.

L’accent a été particulièrement mis sur le Galaxy Z flip 4 qui du à son format compact et son prix en dessous de Z Fold bénéficie d’un succès grandissant.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Taille déplié : 165.2 x 71.9 x 6.9 mm

165.2 x 71.9 x 6.9 mm Taille plié: 84.9 x 71.9 x 15.9 mm

84.9 x 71.9 x 15.9 mm Poids: 187 g

187 g OS : Android 12 + surcouche One UI 4.1.1

: Android 12 + surcouche One UI 4.1.1 Ecrans Principal Taille: 6.7 pouces Résolution: 2640 x 1080 pixels Type: Foldable Dynamic AMOLED Fréquence d’affichage: 120 Hz DPI: 425 ppp Extérieure: Taille: 1,9 pouce Type: Super AMOLED Résolution: 260 x 512 pixels Protection: Gorilla Glass Victus+

Processeur: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8 Go

8 Go Processeur graphique: Adreno 730

Adreno 730 Stockage: 128Go( modèle test), 256 Go, 512 Go

128Go( modèle test), 256 Go, 512 Go Carte SD: Non

Non Batterie: 3700 mAh Chargement rapide: Oui , 25W ( 50% en 30 min) Chargement sans fil: Oui , 15W Chargement inversé: Oui , 4,5W

3700 mAh Caméras: Large: 12 MP, f/1.8, 24mm Ultra large: 12 MP, f/2.2, 123˚ Enregistrement vidéo: 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ Caméra Selfie: 10 MP, f/2.4, 26mm Enregistrement vidéo: 4K@30fps

SIM: Nano-SIM, eSIM

Nano-SIM, eSIM 4G: Oui

Oui 5G: Oui

Oui WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2, A2DP, LE

5.2, A2DP, LE GPS: Oui, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

Oui, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC: Oui

Oui USB: USB Type-C 2.0

USB Type-C 2.0 Etanche: Oui, IPX8 (jusqu’à 1.5 mètre pendant 30min)

Oui, IPX8 (jusqu’à 1.5 mètre pendant 30min) Capteurs: Empreinte: sur le coté Accéléromètre Gyroscope Proximité Compas Baromètre



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Galaxy Z flip 4

Câble USB-C

Ejecteur de carte SIM