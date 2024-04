Acer Chromebook Plus 514 : Évolution de la Gamme avec de Nouvelles Fonctionnalités.

Acer, un acteur bien établi dans le secteur des technologies informatiques, vient de lancer le Chromebook Plus 514, enrichissant ainsi sa gamme d’ordinateurs portables Chromebook. Ce modèle met l’accent sur des améliorations technologiques et une meilleure expérience utilisateur.

Dans l’univers des ordinateurs portables, on a l’habitude de trouver nos bons PC portables sous Windows, certains, les plus geeks, optent pour Linux et pour compléter l’offre, Google propose ses Chromebooks.

Fonctionnalités Productives du Chromebook Plus 514

Le Chromebook Plus 514 d’Acer est équipé du processeur Intel® Core™ i3-N305, conçu pour fournir une réponse rapide aux exigences des applications modernes. Ce modèle propose une autonomie de batterie pouvant atteindre 11 heures, permettant une utilisation prolongée sans recharge, ce qui le rend pratique pour les utilisateurs mobiles.

Qualité d’Affichage Améliorée

Doté d’un écran Full HD de 14 pouces, le Chromebook Plus 514 offre une image claire et précise, avec une luminosité de 300 nits et une technologie IPS pour des angles de vision étendus. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les professionnels et les étudiants qui utilisent fréquemment des logiciels de graphisme ou de vidéo.

Amélioration de la Connectivité et de la Communication

Acer a intégré dans ce modèle des fonctionnalités avancées pour la vidéoconférence, comprenant une webcam Full HD et des haut-parleurs optimisés par DTS® Audio, améliorant ainsi la clarté des communications en ligne. La connectivité Wi-Fi 6E assure une connexion internet rapide, essentielle dans les environnements professionnels et académiques.

Engagement pour la Durabilité et la Mobilité

Le Chromebook Plus 514 respecte la norme militaire MIL-STD 810H, affirmant sa capacité à supporter les conditions d’utilisation quotidiennes difficiles. L’engagement d’Acer envers la durabilité est également visible à travers l’utilisation de matériaux recyclés et un design respectueux de l’environnement.

Utilité pour les Établissements Scolaires et les Entreprises

Avec des options comme Chrome Education Upgrade et Chrome Enterprise Upgrade, le Chromebook Plus 514 facilite la gestion des appareils dans les environnements éducatifs et professionnels. Ces améliorations permettent une gestion plus simple et sécurisée des ressources informatiques à grande échelle.

Prix et Disponibilité.

Le Chromebook Plus 514 sera disponible sur le marché EMEA à partir de juin, à un prix initial de 479 euros TTC. Cela le positionne comme une option abordable pour ceux qui cherchent un nouvel ordinateur portable.