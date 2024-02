Swift Edge 16 et Swift Go 14, quand Acer lance de nouveaux ordinateurs portables de la gamme Swift équipés de processeurs AMD Ryzen 8040 avec Ryzen AI.

Avec les Swift Edge 16 et Swift Go 14, Acer renouvelle sa gamme d’ordinateurs portables tout en intégrant les dernières versions des processeurs AMD Ryzen 8040 avec Ryzen AI. Une nouvelle gamme d’ordinateurs portables discrets, mais pas en terme de performances.

Pour ceux qui ne connaitraient pas cette gamme, sachez que les Acer Swift est une gamme d’ordinateurs portables conçue pour allier élégance, légèreté et performance. Cette série se distingue par son design épuré, souvent dotée de châssis en métal pour une finition haut de gamme et une durabilité accrue. Les modèles Swift sont équipés de processeurs puissants, allant des dernières générations de Intel Core à AMD Ryzen, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide pour la bureautique, le multimédia et le gaming léger.

Découverte de l’Acer Swift Edge 16.

L’Acer Swift Edge 16 se distingue par son châssis ultrafin et léger en alliage de magnésium aluminium, marquant un tournant dans la conception des ordinateurs portables. Pesant seulement 1,23 kg pour 12,95 mm d’épaisseur, il établit un nouvel étalon pour la mobilité sans sacrifier les performances. Cette prouesse est rendue possible grâce à l’utilisation de matériaux avancés et à un design pensé pour les utilisateurs en déplacement.

Performance et Intelligence Artificielle : Un Duo Gagnant

Au cœur de l’Acer Swift Edge 16 réside un processeur octa-core AMD Ryzen 7 8840U, accompagnés par les cartes graphiques AMD Radeon 780M et AMD Ryzen AI. Cette configuration puissante, associée a jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe 4.0, permet à l’ordinateur de gérer aisément les tâches les plus exigeantes. L’intégration de solutions d’IA d’Acer enrichit l’expérience utilisateur, en rendant l’intelligence artificielle accessible à tous.

Une Expérience Visuelle Inégalée

Le Swift Edge 16 se pare d’une dalle OLED 3.2K de 16 pouces offrant une qualité d’image remarquable, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Les bords fins, un temps de réponse inférieur à 0,2 ms, et la certification VESA DisplayHDR™ True Black 500 amplifient la clarté visuelle, plongeant l’utilisateur dans une expérience immersive sans précédent.

Connectivité et Sécurité : Priorités de l’Acer Swift Edge 16

En matière de connectivité, l’Acer Swift Edge 16 excelle grâce à la compatibilité Wi-Fi 7, assurant une connexion ultrarapide allant jusqu’à 5,8 Gbps. La sécurité n’est pas en reste, avec l’intégration du Microsoft Pluton pour une défense renforcée contre les cyber-attaques. L’ordinateur est également équipé de tous les ports essentiels pour une flexibilité maximale dans l’utilisation quotidienne.

Prix et Disponibilité.

L’Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) sera disponible en région EMEA au mois d’Avril, à partir de 1 249€ TTC, prix conseillé.