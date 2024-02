Le nouveau Chromebox Mini débarque chez Acer.

Avec son nouveau Chromebox Mini, Acer propose une nouvelle solution informatique sur base de Chrome OS pour venir équiper des écrans interactifs. L’idée est de venir placer ce « mini -ordinateur » derrière un écran de présentation pour permettre un affichage d’informations pour le client tout en ayant un contrôle à distance.

Chrome Os aurait-il trouvé une nouvelle alternative avec ces petits boitiers dédiés à équiper des écrans ou des murs de présentation auprès des PME ou organisation en quête d’une solution d’affichage qui ne se limite pas à un écran associé à une clé USB qui fait défilé des images ?

Acer Chromebox Mini, une solution complète et discrète.

Ce nouveau venu chez Acer vient donc élargir la gamme du constructeur qui propose déjà les modèles Chromebox CXI4 et Chromebox CXI5. Avec une taille de 16mm x 119mm x 33mm cet Acer Chromebox Mini est équipé d’un processeur Intel Jasper Lake, de 4 go de mémoire (possibilité jusqu’à 16 Go), une capacité de stockage allant de 32 Go à 128 Go. Pour la partie graphique, Acer a opté pour une puce Intel UHD.

Connectique et connectivité complète.

Coté connectique, on trouve deux ports HDMI 1.4, 5 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C et un port jack 3.5mm combo.

L’Acer Chromebox Mini est en outre en mesure de gérer les trois sorties vidéo en simultané pour par exemple faire un triple affichage sur trois écrans différents.

Pour ce qui est de la connectivité, il sera possible de le relier au réseau et/ou à internet via un port Ethernet Gigabit RJ 45 ou en Wi-Fi (Wi-Fi 6). Enfin, dernier détail, mais non des moindres, la présence du Bluetooth 5.2 pour associer par exemple clavier, souris…

Comme son nom l’indique, pour ce qui est du système d’exploitation, l’Acer Chromebox Mini est équipé en série de ChromeOS. De plus, il est doté d’un kit de montage VESA de manière à être associé facilement à tout type d’écran.

Prix et Disponibilité.

L’Acer Chromebox Mini sera disponible sur le marché français dès le deuxième trimestre 2024. Pour ce qui est de son prix, aucune information pour le moment.