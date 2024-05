Acer Swift 14 IA : Le Nouvel Ultrabook Révolutionnaire

L’Acer Swift 14 IA au Cœur de l’Innovation avec Un Ultrabook de Nouvelle Génération.

L’Acer Swift 14 IA est le premier PC Copilot+ de Acer. Équipé de la plateforme Snapdragon de la série X, il intègre des fonctions IA optimisées pour améliorer la productivité et la mobilité. Avec un châssis en aluminium fin et léger, ce modèle s’adapte parfaitement aux besoins des utilisateurs modernes.

Doté des plateformes Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, le Swift 14 IA d’Acer est suralimenté pour offrir des performances de pointe. Le NPU intégré, capable de 45 trillions d’opérations par seconde (TOPS), assure une exécution fluide des tâches complexes.

Le processeur 12 cœurs de CPU haute performance et le GPU Qualcomm Adreno, offrant 3,8 TFLOPS, garantissent une expérience utilisateur optimale. Avec une mémoire LPDDR5X-8533 jusqu’à 32 Go et un SSD NVMe PCIe Gen 4 jusqu’à 1 To, le Swift 14 IA répond aux exigences des charges de travail multitâches.

Nouvelles Expériences d’IA

Le Swift 14 IA prend en charge les fonctions IA de nouvelle génération de Windows 11, telles que Recall, Cocreator, Live Captions, et la super résolution automatique. Ces fonctionnalités positionnent cet ultrabook parmi les ordinateurs les plus intelligents et économes en énergie de sa catégorie.

Design et Conception Premium

Une Esthétique Raffinée

L’ultrabook Swift 14 IA est doté d’un écran IPS WQXGA de 14,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et supportant la gamme de couleurs sRGB à 100 %. Sa version tactile de bord à bord et sa certification TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 offrent une protection contre la lumière bleue nocive sans altérer la précision des couleurs.

Fonctionnalités de Communication Améliorées

Equipé d’une webcam IR QHD 1440p, de trois microphones et d’un cache caméra pour la confidentialité, le Swift 14 IA assure des conférences de haute qualité grâce à Acer PurifiedView 2.0 et Acer PurifiedVoice 2.0. La connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 garantit des vitesses de transfert rapides et une faible latence.

Durabilité et Écologie

Engagé dans le développement durable, Acer utilise du plastique recyclé PCR dans la conception du Swift 14 IA et un emballage 100 % recyclable. Ce modèle a obtenu la certification EPEAT Gold, attestant de sa conformité aux normes environnementales les plus strictes.

Prix et Disponibilité du Acer Swift 14 IA

L’Acer Swift 14 IA (SF14-11) sera disponible en EMEA en juin avec des prix conseillés TTC :

1499,00 euros pour la version 12 cœurs

pour la version 12 cœurs 1299,00 euros pour la version 10 cœurs

Récapitulatif Technique