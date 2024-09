Test : Lenovo Yoga Pro 9i : Le parfait équilibre entre puissance et élégance

Le Lenovo Yoga Pro 9i est le modèle haut de gamme de la série Yoga, conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une polyvalence remarquable. Destiné tant aux professionnels qu’aux créatifs mais aussi aux gamers. Ce modèle 16 pouces se distingue par son grand écran, sa puissance de traitement et ses fonctionnalités avancées. Dans ce test, nous allons examiner ses caractéristiques, ses performances et son rapport qualité prix.



Préambule.

Fondée en 1984, Lenovo est une multinationale technologique chinoise réputée pour ses produits informatiques de haute qualité. Initialement connue sous le nom de Legend, la société a été renommée Lenovo en 2004. Elle est maintenant l’un des leaders mondiaux dans la fabrication d’ordinateurs personnels, de smartphones, de tablettes et de serveurs. Lenovo a acquis la division PC d’IBM en 2005, ce qui a renforcé sa position sur le marché mondial. La société est reconnue pour ses innovations constantes, son engagement envers la durabilité et la qualité de ses produits, offrant des solutions technologiques avancées pour les professionnels comme pour les particuliers.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques venant du constructeur :

Processor : Up to Intel Core i9-13905H

: Up to Intel Core i9-13905H Graphics : Up to NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8GB GDDR6 VRAM, Up to 1890MHz Boost Clock, up to 100W TGP

: Up to NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8GB GDDR6 VRAM, Up to 1890MHz Boost Clock, up to 100W TGP Memory : Up to 64GB LPDDR5X 6400MHz, Dual Channel

: Up to 64GB LPDDR5X 6400MHz, Dual Channel Operating System : Windows 11

: Windows 11 Display : 16”, 3.2K (3200×2000), 165Hz, 16:10, Puresight, Up to 1200 nits, SDR mode up to 600 nits (Mini LED version), 100% sRGB, 100% DCI-P3, Dolby Vision, TUV Low Blue Light Certification, Eyesafe Certification, Glass Optional Touch

: 16”, 3.2K (3200×2000), 165Hz, 16:10, Puresight, Up to 1200 nits, SDR mode up to 600 nits (Mini LED version), 100% sRGB, 100% DCI-P3, Dolby Vision, TUV Low Blue Light Certification, Eyesafe Certification, Glass Optional Touch Storage : Up to 1TB PCIe Gen 4 M.2

: Up to 1TB PCIe Gen 4 M.2 WLAN & Bluetooth : WiFi 6E + Bluetooth 5.1

: WiFi 6E + Bluetooth 5.1 Ports : Left : 1x Intel Thunderbolt 4 (USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, PD 3.0), 1x USB-A 3.2 Gen 1 5G, 1x Audio Combo Jack, 1x HDMI 2.1, 1x Square DC-in Right : 1x USB Type-A 3.2 Gen 1 5G, 1x Full-Sized SD Card Reader

: Camera : 5M Webcam IR + ToF Camera, Electronic Camera Shutter, 4x Microphones

: 5M Webcam IR + ToF Camera, Electronic Camera Shutter, 4x Microphones Audio : 6x Dolby Atmos Speakers (2W x 4 dual side woofers, 2W x 2 tweeters)

: 6x Dolby Atmos Speakers (2W x 4 dual side woofers, 2W x 2 tweeters) Touchpad : Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision Touchpad

: Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision Touchpad Battery : 75Wh, supports Rapid Charge Pro (up to 50% in 30 min)

: 75Wh, supports Rapid Charge Pro (up to 50% in 30 min) Dimensions : WxDxH: 362 x 245 x 17.9mm

: WxDxH: 362 x 245 x 17.9mm Weight : 2.06kg

: 2.06kg Color: Storm Grey / Tidal Teal

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ordinateur

chargeur

Installation / Configuration.

Le logiciel est déjà préinstallé et l’ordinateur prêt à l’emploi, en dehors du lien avec votre compte Microsoft que vous devrez lier, vous pouvez directement profiter de ce Lenovo Yoga Pro 9i.