Predator Connect W6, le WiFi 6E s’installe chez Acer !

Avec son tout nouveau routeur wifi Predator Connect W6, Acer que l’on connait principalement pour ses ordinateurs portables compte bien vous séduire avec un nouveau routeur WiFi pour la maison.

Acer, reconnu mondialement dans le domaine de l’informatique, étoffe son catalogue avec des produits innovants. Connue pour ses ordinateurs performants, la marque élargit son horizon avec des équipements de réseau.

La révolution du Wi-Fi chez Acer avec le routeur Predator Connect W6

Avec la montée en puissance des besoins en bande passante et en vitesse, le Wi-Fi 6E s’impose comme la norme incontournable pour les appareils modernes. Acer, se tenant toujours à la pointe de la technologie, n’est pas en reste avec son Predator Connect W6.

Propulsé par un MediaTek quad-core CPU cadencé à 2.0GHz, 1GB de DDR4 memory, et 4GB de eMMC storage, ce routeur est prêt à gérer une grande quantité de données sans ralentissement. De plus, avec sa compatibilité Wi-Fi 6E, il garantit des vitesses de connexion rapides et fiables, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale. De fait, Acer annonce pour ce routeur, des débits jusqu’à 7,8 Gbit/s tout en offrant une latence d’environ 2ms.

Des antennes qui ont un role bien précis.

Effectivement, le design du routeur et ses 6 antennes font de suite penser à un routeur de gamers. En outre, les antennes amovibles ont pour fonctions d’accroitre le signal Wi-Fi diffusé par le routeur.

Et pour mieux aider l’utilisateur, Acer a placé des voyants lumineux près des antennes qui indique la puissance du signal selon La couleur du voyant. La marque annonce en outre une compatibilité de son routeur avec la plateforme de jeux en ligne NVIDIA GeForce NOW Ultimate. Notamment au travers du développement de logiciel QoS intégré.

« Le logiciel QoS (Quality of Service) du routeur a été développé par Acer en collaboration avec NVIDIA pour offrir une expérience gaming optimale avec GeForce NOW. Six mois de tests réseau extrêmement rigoureux ont été réalisés pour s’assurer qu’il puisse fournir en permanence les hautes performances requises de façon ininterrompues pour le gaming à 120 fps en 4K avec ray tracing. Le routeur est optimisé pour une faible latence et une perte de paquets et de trames quasi nulle, ce qui se traduit par une expérience de jeu en ligne parmi les plus performantes. »

nous confie la marque.

Configuration facile directement depuis son smartphone.

A noter que comme tout routeur WiFi moderne, le routeur Predator Connect W6 d’Acer peut être configuré depuis une application dédiée. L’application Acer Predator Connect Mobile peut être téléchargée sur le Google Play Store ou l’Apple app store et utilisée pour gérer l’Acer Predator Connect W6 à distance via un smartphone ou une tablette.

Par ailleurs, Acer propose Le logiciel ACS (Auto Configuration Server) installé sur le routeur qui étudie l’environnement Wi-Fi autour du routeur et qui est en mesure de déterminer s’il existe des congestions, de manière à permettre aux joueurs de choisir sur le canal le moins encombré des bandes Wi-Fi connectées.

Prix et Disponibilité.

Le routeur Acer Predator Connect W6 Wi-Fi 6E est disponible à partir de 299,99 euros, prix conseillé ttc.