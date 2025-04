Acer Nitro AI : les nouveaux ordinateurs portables gaming allient finesse et puissance IA

Acer étend son arsenal gaming avec la nouvelle gamme Nitro AI, qui fusionne design affiné, technologies IA de pointe et puissance graphique. Ces nouveaux modèles s’adressent autant aux joueurs exigeants qu’aux créateurs de contenu en quête de mobilité sans compromis.

La marque Acer étoffe son catalogue avec des ordinateurs portables gaming Copilot+ ultra fins, boostés par les toutes dernières cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX™ série 50 et les processeurs AMD Ryzen™ AI 300. La tour Nitro 20 vient compléter l’offre, dans un format compact et écoénergétique, taillé pour les petits espaces.

Un design affiné pour une mobilité gaming de nouvelle génération

Acer répond à la demande croissante des joueurs nomades avec quatre nouveaux modèles d’ordinateurs portables Nitro AI. Trois de 16 pouces et un de 18 pouces, ces machines affichent un design modernisé avec une épaisseur inférieure à 19,9 mm pour certains modèles. Le châssis en métal renforce leur durabilité, tout en conservant une esthétique sobre et futuriste.

Cette finesse n’entrave en rien la puissance embarquée. Bien au contraire, ces machines visent un public en quête de performance dans un encombrement réduit, notamment les streamers et créateurs nomades.

Des performances IA accélérées grâce à l’AMD Ryzen AI et NVIDIA RTX 50

La gamme Nitro AI est propulsée par les processeurs AMD Ryzen AI 9 365, conçus pour exécuter les charges IA de manière fluide. Associés aux cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, ils offrent une puissance de traitement visuelle impressionnante, alimentée par l’architecture NVIDIA Blackwell.

Grâce à NVIDIA DLSS 4 et NVIDIA Studio, les joueurs peuvent améliorer les graphismes et la fluidité de jeu, tandis que les créateurs bénéficient de rendus accélérés et d’une créativité décuplée. Le tout, épaulé par jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 et 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4.

Écrans immersifs haute fréquence pour une fluidité sans faille

Acer mise sur la qualité d’affichage pour renforcer l’expérience utilisateur. Le modèle Nitro 18 AI (AN18-61) propose un écran de 18 pouces en résolution WQXGA (2560×1600) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Les modèles Nitro 16 AI et Nitro 16S AI montent jusqu’à 180 Hz avec 400 nits de luminosité, pour un confort visuel optimisé.

Les quatre modèles intègrent la technologie NVIDIA® G-SYNC™, réduisant tearing et latence pour une immersion totale, idéale aussi bien pour le gaming intensif que pour le travail de précision.

Refroidissement avancé et connectivité complète

Pour dompter la chaleur générée par les composants haute performance, Acer équipe ses Nitro AI d’un système à double ventilateur, avec quatre entrées et sorties d’air. Les modèles de 16 et 18 pouces reçoivent une pâte thermique en métal liquide sur le processeur et des caloducs vectoriels, pour un refroidissement optimal.

Côté connectivité, les Nitro AI assurent : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 4, caméras FHD pour le streaming, et intégration du logiciel NitroSense™ pour surveiller et ajuster les performances en temps réel.

NitroSense™ et l’Experience Zone : l’écosystème IA d’Acer

Au-delà du matériel, Acer enrichit son offre avec des logiciels orientés productivité et gaming intelligent. NitroSense™ permet de contrôler la température, la vitesse des ventilateurs ou l’utilisation des ressources. L’Experience Zone guide l’utilisateur dans les applications IA disponibles, avec des suggestions intelligentes selon les usages.

Avec Copilot+, l’expérience utilisateur gagne en pertinence, qu’il s’agisse de jeux, de créations ou de travail multitâche. Acer transforme ses PC gaming en véritables hubs IA personnels.

Récapitulatif technique

Processeurs : Jusqu’à AMD Ryzen AI 9 365

Cartes graphiques : Jusqu’à NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti (architecture Blackwell)

RAM : Jusqu’à 32 Go DDR5

Stockage : SSD PCIe Gen 4 jusqu’à 2 To

Écrans : 16 à 18 pouces, jusqu’à WQXGA, 165-180 Hz, 400 nits, 100 % DCI-P3

Technologies d’affichage : NVIDIA G-SYNC™, DLSS 4

Refroidissement : Double ventilateur, 4 entrées/sorties, pâte thermique métal liquide

Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 4

Logiciels : NitroSense™, Experience Zone, NVIDIA Studio

Webcam : FHD intégrée

Design : Châssis métallique, épaisseur < 19,9 mm

